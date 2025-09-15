'हिंदू अलग मोहल्ले में रहें, यहां सिर्फ मुस्लिम रहेंगे...' PM-CM पर आपत्तिजनक बयान देने वाला हुआ अरेस्ट

मेरठ में लोहियानगर थाना क्षेत्र से एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आरोपी नदीम हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बातें करता नजर आ रहा है. यह वीडियो अब्दुल्ला रेजिडेंसी विवाद के दौरान का बताया जा रहा है.

थाना लोहियानगर पुलिस के मुताबिक, वीडियो में नदीम कह रहा है कि अब्दुल्ला रेजिडेंसी में केवल मुस्लिम रहेंगे और कोई हिंदू वहां नहीं रहेगा. उसने कहा कि हिंदू अपने अलग मोहल्ले में रहें. इसके अलावा उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

विवादित वीडियो वायरल

उपनिरीक्षक शिवकान्त वर्मा की लिखित सूचना पर 12 सितंबर 2025 को शाम 4:31 बजे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी की पहचान नदीम पुत्र सलीम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी गली नंबर 6, मदीना मस्जिद, जाकिर कॉलोनी, लोहियानगर के रूप में की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की भाषा से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और दो समुदायों के बीच कटुता फैल सकती है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ कंटेंट पर भी निगरानी रख रही है.

