गुज्जर समुदाय के अधिकार, टिकट आवंटन और... मेरठ में बिना अनुमति के महापंचायत में हंगामा, कई हिरासत में

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में बिना अनुमति आयोजित गुर्जर महापंचायत के दौरान हंगामा हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, महापंचायत में मेरठ, सहारनपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से गुर्जर नेताओं के पहुंचने की संभावना थी. पंचायत में गुर्जरों के हक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर चर्चा होनी तय थी. हालांकि, प्रशासन ने आयोजन की अनुमति नहीं दी थी. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे.

पंचायत शुरू होते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. देखते ही देखते माहौल गरमाने लगा और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी फटकार दी. मौके पर अफरातफरी मच गई और कई लोगों को हिरासत में लेकर ट्रकों से पुलिस लाइन भेजा गया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, अचानक हुई पुलिस कार्रवाई से गुर्जर समुदाय में नाराजगी की भी खबर है.

एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि थाना दौराला क्षेत्र में सूचना मिली थी कि कुछ लोग इकट्ठा होकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कार्रवाई की गई. उन्होंने कहा कि लोगों को डिस्पर्स किया गया है और कई युवकों को हिरासत में लिया गया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

