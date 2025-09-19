मेरठ में अग्निवीर भर्ती घोटाले का पर्दाफाश... UP STF ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

यूपी एसटीएफ (UP STF) ने मेरठ में अग्निवीर भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फरनगर के नरेश कुमार और सचिन के रूप में हुई है. एसटीएफ ने उन्हें मेरठ के सदर बाजार थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से भारतीय सेना के दो फर्जी एडमिट कार्ड, एक मार्कशीट, दो हस्तलिखित पेज, दो फर्जी रबर स्टैंप, दो मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड और एक ऑल्टो कार बरामद हुई है. आरोप है कि ये दोनों उम्मीदवारों को भारतीय सेना में भर्ती कराने और मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर लोगों से पैसा ऐंठते थे.

एसटीएफ ने बताया कि गिरोह का काम अंतरराज्यीय था और यह लंबे समय से लोगों को ठग रहा था. गिरफ्तार आरोपियों ने विभिन्न राज्यों से संपर्क कर इच्छुक उम्मीदवारों को फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र मुहैया कराकर ठगी की. यूपी एसटीएफ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मेरठ और मुजफ्फरनगर पुलिस थानों में केस दर्ज किया गया है और जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य साथियों का भी पता लगाया जाएगा.

