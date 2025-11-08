scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में महिला प्रधान के घर पर 20 राउंड फायरिंग, कार से आए और कर दिया हमला: VIDEO

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान सरिता के घर पर कार सवार बदमाशों ने देर रात करीब 20 राउंड फायरिंग की, जिससे गांव में दहशत फैल गई. रंजिश के चलते हुए हमले में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि आरोपियों की पहचान हो गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा.

Advertisement
X
जान से मारने की धमकी देकर भागे. (Photo: Screengrab)
जान से मारने की धमकी देकर भागे. (Photo: Screengrab)

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर देर रात कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमलावरों की यह हरकत गांव में दहशत का कारण बन गई, और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जान से मारने की धमकी दी
घटना के मुताबिक, पाली गांव के रहने वाले सतेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी भाभी सरिता गांव की प्रधान हैं. 22 अगस्त 2025 को गांव के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे सरकारी कार्य के दौरान आशीष उर्फ मास्टर, शिवम और कालू उर्फ प्रिंस मौके पर पहुंचे और मजदूरों व परिवार के लोगों से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने उस समय मामला दर्ज किया था.

तहरीर के अनुसार, इसी रंजिश के बाद रात में आरोपियों ने प्रधान के घर पर आकर फायरिंग की. परिवार बाल-बाल बच गया. वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है, लेकिन डर की वजह से उन्होंने तब मामला आगे नहीं बढ़ाया.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
मेरठ की काजल कैसे बन गई पति की कातिल? (Photo Screengrab)
मुस्कान, अंजली के बाद काजल बनी 'कातिल पत्नी', मेरठ में पति के कत्ल की एक और वारदात 
प्रेमी संग मिलकर पति का कत्ल 
पुलिस ने अरेस्ट कर पूछताछ की तो खुला राज. (Photo Screengrab)
अनिल से शादी, आकाश से अफेयर... सन्न कर देगी मेरठ की काजल की कहानी 
शव की तलाश जारी.(Photo: Usman Chaudhary/ITG)
पत्नी ने नशे की गोलियां खिलाकर पति को नहर में फेंका, प्रेमी संग रची मौत की साजिश 


जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल
सतेंद्र का आरोप है कि इसके बाद भी धमकी और गाली-गलौज का सिलसिला चलता रहा. 6 नवंबर की शाम उनका भाई लोकेन्द्र जब कस्बे से सामान लेकर लौट रहा था, तो आशीष, आकाश और उनके साथ आए लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया. आरोपियों ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह बच निकला और किसी तरह गांव पहुंच गया.

Advertisement

करीब 20 राउंड फायरिंग
रात करीब दो बजे आरोपियों का गिरोह चारपहिया वाहन से फिर प्रधान के घर पहुंचा. सतेंद्र और परिवार के अन्य सदस्यों के रोकने पर आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग डरकर अपने घरों में छिप गए. पुलिस ने मौके से 315 बोर और 32 बोर के कारतूसों के खोखे बरामद किए हैं.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और भविष्य में भी जान-माल का खतरा बना हुआ है. वही इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. 

मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि थाना हस्तिनापुर के गांव में परसों रात में 3:00 बजे के आसपास कुछ युवकों ने गांव में फायरिंग की थी . जिस पर ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर युवकों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है और इनकी शिनाख्त की गई है. शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पता चला है कि यह युवक पहले भी किसी मुकदमे में जेल गए थे और रात्रि में शराब पीकर यह उत्पाद मचाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement