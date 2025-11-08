मेरठ में महिला प्रधान के घर पर 20 राउंड फायरिंग, कार से आए और कर दिया हमला: VIDEO

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के पाली गांव में महिला प्रधान के घर पर देर रात कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमलावरों की यह हरकत गांव में दहशत का कारण बन गई, और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जान से मारने की धमकी दी

घटना के मुताबिक, पाली गांव के रहने वाले सतेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी भाभी सरिता गांव की प्रधान हैं. 22 अगस्त 2025 को गांव के प्राथमिक विद्यालय में चल रहे सरकारी कार्य के दौरान आशीष उर्फ मास्टर, शिवम और कालू उर्फ प्रिंस मौके पर पहुंचे और मजदूरों व परिवार के लोगों से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी. पुलिस ने उस समय मामला दर्ज किया था.

तहरीर के अनुसार, इसी रंजिश के बाद रात में आरोपियों ने प्रधान के घर पर आकर फायरिंग की. परिवार बाल-बाल बच गया. वीडियो फुटेज उनके पास मौजूद है, लेकिन डर की वजह से उन्होंने तब मामला आगे नहीं बढ़ाया.



जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल

सतेंद्र का आरोप है कि इसके बाद भी धमकी और गाली-गलौज का सिलसिला चलता रहा. 6 नवंबर की शाम उनका भाई लोकेन्द्र जब कस्बे से सामान लेकर लौट रहा था, तो आशीष, आकाश और उनके साथ आए लोगों ने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया. आरोपियों ने उस पर गोली चलाई, लेकिन वह बच निकला और किसी तरह गांव पहुंच गया.

करीब 20 राउंड फायरिंग

रात करीब दो बजे आरोपियों का गिरोह चारपहिया वाहन से फिर प्रधान के घर पहुंचा. सतेंद्र और परिवार के अन्य सदस्यों के रोकने पर आरोपियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. करीब 20 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई. लोग डरकर अपने घरों में छिप गए. पुलिस ने मौके से 315 बोर और 32 बोर के कारतूसों के खोखे बरामद किए हैं.

पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और भविष्य में भी जान-माल का खतरा बना हुआ है. वही इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

मेरठ के एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि थाना हस्तिनापुर के गांव में परसों रात में 3:00 बजे के आसपास कुछ युवकों ने गांव में फायरिंग की थी . जिस पर ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर युवकों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है और इनकी शिनाख्त की गई है. शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी. उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. पता चला है कि यह युवक पहले भी किसी मुकदमे में जेल गए थे और रात्रि में शराब पीकर यह उत्पाद मचाया है.

