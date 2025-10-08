scorecardresearch
 

ससुर ने फरसे से बहू पर किए ताबड़तोड़ वार, खून से सने कपड़ों में पहुंच गया थाने... घर के क्लेश में कर दिया कांड

मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी इकबाल ने घरेलू विवाद के चलते अपनी बहू हिना पर फरसे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद आरोपी खून से सने कपड़ों में थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. बहू की हालत नाजुक है और उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

बहू को फरसे से काटा, खून से सने कपड़ों में थाने पहुंचा (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सुसर ने अपनी बहु पर जानलेवा हमला कर दिया. उसने महिला की गर्दन पर फरसे से वार किया, जिसमें बहू गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया जा रहा है कि ससुर बहू पर हमला करके खून से सने कपड़ों में थाने पहुंच गया. यहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. इधर, बहु को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

दरअसल मामला मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर-13 का है. यहां के रहने वाले रिटायर्ड फौजी इकबाल ने मंगलवार को अपनी ही पुत्रवधू हिना उर्फ राहत पर फरसे से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हिना खून से लथपथ फर्श पर तड़पती रही और आरोपी ससुर खून से सने कपड़ों में थाने जा पहुंचा. आनन-फानन में पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची जहां फर्श पर चारों ओर खून फैला था और बहु हिना अचेत अवस्था में पड़ी थी. 

पुलिस ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया, यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताया और उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि हिना का पति महताब मलिक उस समय घर पर नहीं था. वह किसी परिचित की मौत पर गया हुआ था. इसी बीच ससुर और बहू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. गुस्से में इकबाल ने फरसा उठाया और एक के बाद एक कई वार कर दिए. पहले वार में हिना जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन इकबाल का गुस्सा थमा नहीं. उसने तीन-चार वार और किए जब तक कि हिना बेहोश नहीं हो गई.

घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं इस मामले में मेरठ के एस पी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि थाना नौचंदी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला पर उसके ससुर के द्वारा वार किए गए हैं. उसकी हालत चिंताजनक है . पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया. ससुर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है . जानकारी पर पता चला है कि आपस में गृह क्लेश चल रहा था और किसी बात को लेकर इनकी कहा सुनी हुई थी. उसके बाद ससुर ने गंडासे से बहू की गर्दन के पास वार किया. महिला की हालात सीरियस है. गंडासा बरामद कर लिया गया है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है

 

