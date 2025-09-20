मेरठ में एनकाउंटर के बाद तीन बदमाश गिरफ्तार, नवीद के पैर में लगी गोली

यूपी के मेरठ जिले में लोहिया नगर थाना क्षेत्र के सोपरसाफ चौराहे पर 18 सितंबर की रात मोबाइल फोन लूटने और मारपीट करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान मुख्य आरोपी नवीद के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने बताया कि 18 सितंबर की रात ज़ाहिदपुर निवासी मनीष के साथ तीन बदमाशों ने हथियार दिखाकर मोबाइल फोन लूट लिया था.

एनकाउंटर के बाद तीन बदमाश गिरफ्तार

मनीष की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नवीद, समद और अरिस नरहदा गांव के रहने वाले हैं और किसी वारदात की योजना बना रहे हैं.

पुलिस टीम ने देर रात घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया. पूछताछ में नवीद ने बताया कि उसने वारदात में इस्तेमाल किया गया तमंचा और लूटा हुआ मोबाइल एक अधनिर्मित पुल के पास छिपा रखा है.

बदमाश को पैर में लगी गोली

पुलिस टीम जब बरामदगी के लिए वहां पहुंची तो नवीद ने अचानक पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें नवीद के पैर में गोली लगी. पुलिस ने मौके से देशी तमंचा, कारतूस और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया.

सीओ जैन के अनुसार नवीद के खिलाफ चार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि समद और अरिस पर एक-एक मुकदमा दर्ज है. फिलहाल चौथा आरोपी सरीक उर्फ चन्ना फरार है, जिसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं.



