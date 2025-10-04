मेरठ में 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, अधेड़ गिरफ्तार

मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक सात साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी, मोहम्मद चांद उर्फ चांद खान, के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें वह फरार चल रहा था.

सदर बाजार पुलिस और मिशन शक्ति की संयुक्त कार्रवाई ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा. घटना की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई, जब मेरठ के एक व्यक्ति ने सदर बाजार थाने में तहरीर दी.

छेड़छाड़ का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

तहरीर में बताया गया कि मोहम्मद चांद ने उनकी सात साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी महताब सिनेमा के पीछे रहता है. सदर बाजार पुलिस ने मिशन शक्ति के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद चांद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. इसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है और बच्ची की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को और तेज कर दिया है.





