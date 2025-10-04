scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत, अधेड़ गिरफ्तार

मेरठ में 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पोक्सो एक्ट में वांछित आरोपी को मिशन शक्ति की मदद से उसके घर से पकड़ा गया. एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि जांच के बाद कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)
पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी (Photo: Screengrab)

मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक सात साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक अधेड़ व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी, मोहम्मद चांद उर्फ चांद खान, के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, जिसमें वह फरार चल रहा था. 

सदर बाजार पुलिस और मिशन शक्ति की संयुक्त कार्रवाई ने आरोपी को उसके घर से धर दबोचा. घटना की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई, जब मेरठ के एक व्यक्ति ने सदर बाजार थाने में तहरीर दी. 

छेड़छाड़ का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

सम्बंधित ख़बरें

The incident: Murder of a family for insurance!
वारदात: 8 साल, 3 मौतें और करोड़ों का बीमा! पैसे के लिए कर दी परिजनों की हत्या 
39 Crore Insurance Fraud Case
60 बीमा पॉलिसी, 39 करोड़ और 3 लाशें... मां-बाप और बीवी का कातिल ऐसे बना 'मौत का सौदागर' 
Two councilors clashed over the placement of a handcart.
मुस्लिम सोडे वाले पर भिड़े दो BJP पार्षद, विजयदशमी मेले में ठेला लगाने पर विवाद 
CCTV footage of murder in Meerut goes viral (Photo- ITG)
मेरठ: ईंट से कूचकर युवक की हत्या, व्रत का सामान लेने गया था बाजार  
मेरठ में मर्डर के बाद सनसनी (Photo: Screengrab)
मेरठ के भडौली गांव में फायरिंग, बीडीसी मेंबर की दिनदहाड़े हत्या से मचा हड़कंप 

तहरीर में बताया गया कि मोहम्मद चांद ने उनकी सात साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म का प्रयास किया. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. 

पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपी महताब सिनेमा के पीछे रहता है. सदर बाजार पुलिस ने मिशन शक्ति के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद चांद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. 

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की थी. जांच में पाया गया कि आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. इसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. 

Advertisement

लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है और बच्ची की सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं. इस घटना ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है. लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच को और तेज कर दिया है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement