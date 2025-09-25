scorecardresearch
 

मेरठ: नीले ड्रम में पति की लाश छुपाने वाली मुस्कान ने जेल में रखा नवरात्र का व्रत, 8 माह की है प्रेग्नेंट

मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस की मुख्य आरोपी मुस्कान ने नवरात्र में व्रत रखना शुरू कर दिया है. जेल प्रशासन के अनुसार मुस्कान नियमित रूप से सुंदरकांड और रामायण का पाठ कर रही है. प्रेग्नेंट मुस्कान का मानना है कि भगवान की भक्ति से उसकी जमानत जल्दी हो जाएगी और वह कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म देना चाहती है.

जेल में बंद मुस्कान नवरात्र के व्रत रख रही है (Photo: ITG)
मेरठ में हुए चर्चित ब्लू ड्रम मर्डर केस की मुख्य आरोपी मुस्कान इन दिनों जेल में अपने अलग अंदाज से चर्चा में है. चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद मुस्कान ने नवरात्र में व्रत रखना शुरू कर दिया है. जेल अधिकारियों के अनुसार वह नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करती है और रामायण सुनती है.

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान का विश्वास है कि भगवान की भक्ति से उसकी जमानत की राह आसान हो जाएगी. मुस्कान आठ महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी इच्छा है कि वह भगवान श्रीकृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दे. जेल प्रशासन ने बताया कि उसकी दवाइयां और डॉक्टर द्वारा लिखी गई एक्स्ट्रा डाइट नियमित दी जा रही है.

जेल में मुस्कान रख रही है नवरात्र के व्रत

मुस्कान पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी. हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया गया था. पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

मुस्कान के जेल में कोई मिलने नहीं आता

जेल अधिकारियों के मुताबिक कैद में आने के बाद दोनों के व्यवहार में बदलाव आया है. साहिल से उसकी नानी और भाई मिलने आते हैं, जबकि मुस्कान से कोई मिलने नहीं आया है. इसके बावजूद उसने भक्ति का रास्ता अपनाया है. जेल प्रशासन का कहना है कि कारागार अब केवल बंद करने की जगह नहीं बल्कि सुधारगृह के रूप में काम कर रही है. मुस्कान का व्रत और पूजा-पाठ इसी का हिस्सा है.

