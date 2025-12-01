मेरठ में ब्यूटी पार्लर संचालिका की स्कूटी में दारोगा ने लगाई आग, पुलिसकर्मी पर 10 हजार मांगने का आरोप

मेरठ में एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला थाना लोहिया नगर क्षेत्र की काशीराम आवासीय कॉलोनी का है, जहां रहने वाली आयशा ब्यूटी पार्लर चलाती है. आयशा का आरोप है कि दारोगा स्नेह प्रकाश आजाद उससे लगातार दस हजार रुपये मांग रहा था और फोन व मैसेज कर परेशान कर रहा था. आयशा का कहना है कि उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन दारोगा घर आने की धमकी देता रहा.

आयशा ने बताया कि जब उसने घर आने से मना किया तो दारोगा उसके घर पहुंच गया और हंगामा कर वापस लौट गया. आरोप है कि रात में वह अपने साथी के साथ दोबारा आया और घर के नीचे खड़ी उसकी स्कूटी में आग लगा दी. आग की लपटों में पास में खड़ी तीन और बाइकें भी चपेट में आ गईं. आयशा का कहना है कि दरोगा पहले भी मेरठ से निलंबित हो चुका है.

पेट्रोल डालकर स्कूटी में लगाई आग

बताया जा रहा है कि आयशा पहले स्पा सेंटर चलाती थी और उसी दौरान उसकी दारोगा से पहचान हुई थी. दावा है कि कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरों में दारोगा और उसका साथी पेट्रोल की बोतल ले जाते साफ दिखाई दे रहे हैं. कुछ समय पहले निलंबित होने के बाद वह फिलहाल बागपत पुलिस लाइन में तैनात है.

पुलिस ने आरोपी की तलाश में दो टीमें लगाई

पार्लर संचालिका की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और दूसरे की तलाश में दो टीमें लगाई गई हैं. एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपी जल्द गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी.



