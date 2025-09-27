scorecardresearch
 

मेरठ के भडौली गांव में फायरिंग, बीडीसी मेंबर की दिनदहाड़े हत्या से मचा हड़कंप

मेरठ के भडौली में शनिवार की सुबह हत्या की एक सनसनीखेज वारदात हुई जिससे गांव में हड़कंप मच गया. बीडीसी मेंबर प्रमोद भड़ाना की अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी. खेत से निकलकर हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस और दो थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. तीन टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई है.

मेरठ में मर्डर के बाद सनसनी (Photo: Screengrab)
यूपी के मेरठ में भडौली गांव में शनिवार सुबह उस समय दहशत फैल गई जब बीडीसी मेंबर प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई. प्रमोद (32) पेशे से किसान थे और वर्तमान में बीडीसी मेंबर के पद पर कार्यरत थे.

घटना सुबह लगभग 7:30 बजे की है जब प्रमोद अपनी बुग्गी से भैंसों के लिए चारा लेकर जा रहे थे. उसी दौरान गन्ने के खेत से अचानक एक हमलावर निकला, जिसके हाथ में पिस्तौल थी. ग्रामीणों के अनुसार हमलावर ने देखते ही प्रमोद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. तीन गोलियां प्रमोद को लगीं, जबकि एक गोली उनकी भैंस को भी लगी.

दिनदहाड़े हत्या से मची सनसनी

फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे. उन्होंने देखा कि प्रमोद खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

सूचना मिलते ही दो थानों की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची. मौके का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी कर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है.

दो थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

मेरठ के एसपी देहात अभिजीत कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, 'भडौली गांव में प्रमोद भड़ाना को गोली लगने की सूचना मिली थी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तीन टीमें बनाई गई हैं. जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.'

परिजनों ने प्रमोद की हत्या के पीछे रंजिश की आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है. इस वारदात ने न केवल भडौली गांव बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

 

