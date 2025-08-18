मेरठ टोल प्लाजा पर सेना के जवान की पिटाई, टोल कर्मियों ने लात-घूंसों और डंडे से पीटा- Video

मेरठ के टोल प्लाजा पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो सरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है. आरोप है कि यहां टोल कर्मियों ने एक आर्मी जवान के साथ मारपीट की और गाली-गलौज भी की. फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, ये पूरा मामला रविवार रात्रि का मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भुनी टोल प्लाजा का बताया जा रहा है. यहां पास के ही एक गांव का रहने वाला कपिल नामक युवक सेना में जवान है. इस वक्त उसकी तैनाती जम्मू-कश्मीर में है. बताया जाता है कि कपिल कार से अपने दोस्त के साथ दिल्ली की ओर जा रहा था और जब वो करनाल हाइवे पर भुनी टोल प्लाजा पर पहुंचा तो टोल पर जाम और टोल फीस को लेकर टोलकर्मियों से कहासुनी हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

देखते ही देखते कहासुनी ने विवाद का रूप ले लिया. जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि टोल कर्मियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान की लात, घूंसों और डंडे से पिटाई की गई.

वहीं, इस दौरान एक टोलकर्मी ने तो मारने के लिए ईंट तक उठा रखी है. पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. कुछ देर बाद कपिल पक्ष के लोग भी पहुंच गए और जमकर हंगामा हुआ.

