scorecardresearch
 

Feedback

पांच युवक, 6 युवतियां और आपत्तिजनक सामान… मथुरा के स्पा सेंटर पर छापा पड़ा तो मच गई अफरा-तफरी

यूपी के मथुरा में दो स्पा सेंटरों पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया. इस कार्रवाई में पांच युवक और छह युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए, जबकि मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ. पुलिस का कहना है कि स्पा सेंटरों में यह गतिविधियां लंबे समय से चल रही थीं. सूचना के बाद तत्काल कार्रवाई की गई.

Advertisement
X
स्पा सेंटर पर आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां. (Photo: Screengrab)
स्पा सेंटर पर आपत्तिजनक हालत में मिले युवक-युवतियां. (Photo: Screengrab)

मथुरा के विकास बाजार में स्थित दो स्पा सेंटरों में उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस टीम ने अचानक छापेमारी कर दी. सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में पुलिस सेंटर पर पहुंची और जांच की. पुलिस की कार्रवाई में पांच युवक और छह युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गईं. इसके साथ ही मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया. इससे पहले भी मथुरा पुलिस ने कई स्पा सेंटरों में जांच की थी.

इस पूरी छापामार कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विकास बाजार के इन स्पा सेंटरों में काफी समय से अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी. इसी को लेकर पुलिस ने अपने स्तर से जांच करवाई. जब संदेह हुआ तो पुलिस टीम ने स्पा पर छापेमारी कर दी. सेंटर पर पहुंचने के बाद जब पुलिस अंदर दाखिल हुई, तो युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले. पुलिस उन्हें पकड़कर बाहर लेकर आई.

यह भी पढ़ें: मेरठ: कंप्यूटर सेंटर की आड़ में स्पा सेंटर से चल रहा था Sex Racket, छापेमारी में 9 लड़कियां पकड़ी गईं

सम्बंधित ख़बरें

कंप्यूटर सेंटर के नाम पर चल रहा था स्पा. (Photo: Screengrab)
9 लड़कियां, 4 पुरुष... कंप्यूटर सेंटर के अंदर मिला स्पा, क्या है कहानी? 
Spa centre
मुजफ्फरनगर में स्पा सेंटर की आड़ में अवैध धंधा? छापेमारी में 4 महिलाएं गिरफ्तार 
स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था. (Representational image)
स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, 4 लड़कियां अरेस्ट 
पुलिस ने सभी गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 3 ग्राहक भी हैं. (Photo: Screengrab)
बाहर नाम कंप्यूटर सेंटर का, भीतर स्पा सेंटर से चल रहा था Sex Racket, 9 लड़कियां पकड़ी गईं 
प्रतीकात्मक फोटो.
स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश... 18 महिलाएं रेस्क्यू, 4 मैनेजर गिरफ्तार 

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि अनैतिक कार्य किए जाने की सूचना मिलने पर हमने दोनों स्पा सेंटरों पर छापेमारी की. पांच युवक और छह युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया. मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया. हम इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई कर रहे हैं.

Advertisement

इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने कहा कि किसी भी अनैतिक कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी सतर्कता जारी रखी जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी. आपत्तिजनक और अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. विकास बाजार में पुलिस की छापेमारी की कार्रवाई से सनसनी फैल गई. इसी के साथ स्पा सेंटरों पर सख्ती बरते जाने की बात कही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement