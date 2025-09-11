scorecardresearch
 

मथुरा में बलात्कार का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में भर्ती

मथुरा के थाना जमुना पार इलाके में बलात्कार के आरोपी दिनेश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया. आरोपी को टेंपो बरामदगी के लिए ले जाते समय उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली मारकर काबू किया. आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

रेप का आरोपी मुठभेड़ में घायल (Photo: Madan Gopal Sharma/ITG)
मथुरा के थाना जमुना पार इलाके में शुक्रवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई. यहां एक महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी दिनेश निवासी गौसना को पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने सुबह 112 नंबर पर फोन कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने घटना में प्रयुक्त टेंपो की जानकारी दी. पुलिस उसे टेंपो बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी, तभी दिनेश ने पुलिस पार्टी के एक दरोगा की पिस्टल छीन ली और फायर करते हुए भागने की कोशिश की. पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर पकड़ लिया.

रेप के आरोपी के पैर में लगी गोली

घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से छीनी गई पिस्टल बरामद कर ली गई है. 

घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया

आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस का कहना है कि किसी भी हालत में कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

