शराब पीने से रोका तो बेटे ने बाप को मार दी गोली, फिर उसी रिवॉल्वर से ले भी अपनी भी जान

यूपी के मथुरा में कोतवाली क्षेत्र के गोरा नगर में बुधवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई. शराब पीने को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली. घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पिता-पुत्र की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

शराब पीने को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान सुरेश चंद्र (60 वर्ष) और उनके बेटे नरेश अग्रवाल (35 वर्ष) के रूप में हुई है. सुरेश चंद्र स्थानीय स्तर पर 'दिनेश बीड़ी' ब्रांड के मालिक बताए जा रहे हैं. बताया जाता है कि नरेश के शराब पीने की आदत को लेकर पिता-पुत्र के बीच आए दिन झगड़ा होता था.

बुधवार रात भी इसी बात पर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ. गुस्से में आकर नरेश ने अपने पिता पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई. इसके बाद नरेश ने उसी रिवॉल्वर से खुद को भी गोली मार ली.

मौत की जांच में जुटी पुलिस

गोली चलने की आवाज सुनकर परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही वृंदावन कोतवाली पुलिस और सीओ सदर संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement

सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि पिता-पुत्र के बीच शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद नरेश ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली. घटनास्थल से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, तीन खाली कारतूस और शराब की बोतलें बरामद की गई हैं. पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है.

लंबे समय से शराब का आदी था नरेश

स्थानीय लोगों का कहना है कि नरेश लंबे समय से शराब का आदी था और पिता अक्सर उसे डांटते रहते थे. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया. इस दोहरी मौत ने इलाके में मातम का माहौल पैदा कर दिया है.

---- समाप्त ----