UP: फर्जी अग्निवीर बनकर यात्रियों के बैग चुराने वाला युवक गिरफ्तार, सेना की वर्दी में घूमता था स्टेशन पर

मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन पर फर्जी ‘अग्निवीर’ बनकर यात्रियों का सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी अमेठी का रहने वाला है और छह महीने से खुद को सेना का जवान बताकर लोगों को धोखा दे रहा था. उसके पास से नकली आईडी कार्ड, आर्मी ड्रेस और कई डेबिट-क्रेडिट कार्ड बरामद किए गए हैं. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है.

आरोपी अमेठी का रहने वाला है .(Photo: AI-generated)
उत्तर प्रदेश के मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो खुद को भारतीय सेना का 'अग्निवीर जवान' बताकर यात्रियों के सामान की चोरी करता था. आरोपी की पहचान अमेठी जिले के जोरावर गांव निवासी राजन गुप्ता के रूप में हुई है.

रेलवे पुलिस (GRP) मथुरा की ओर से जारी बयान के मुताबिक, राजन गुप्ता पिछले छह महीनों से आगरा के खेरिया मोड़ इलाके में किराए के मकान पर रह रहा था. वह आसपास के लोगों को बताता था कि वह आगरा के लाल किला पर तैनात है. पुलिस ने बताया कि आरोपी इसी फर्जी पहचान का फायदा उठाकर यात्रियों को बेवकूफ बनाता था.

प्लेटफॉर्म नंबर 6 से पकड़ा गया आरोपी

GRP की टीम ने आरोपी को प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास पार्सल ऑफिस के समीप गिरफ्तार किया. कार्रवाई सब-इंस्पेक्टर मोहित कुमार और त्रिमोहन सिंह के नेतृत्व में की गई. तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से दो फर्जी अग्निवीर आईडी कार्ड, चार पैन कार्ड, दो आधार कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, 11 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, सेना जैसी दिखने वाली ड्रेस, बेल्ट, जूते और रकसैक बैग बरामद किए.

Advertisement

सेना की वर्दी पहनकर करता था चोरी

पुलिस के मुताबिक, राजन गुप्ता ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर सेना की कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर घूमता था ताकि कोई उस पर शक न करें. वह सोए हुए यात्रियों के बैग और कीमती सामान चुराकर भाग जाता था. जांच में पता चला कि वह लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

जेल भेजा गया आरोपी

GRP ने आरोपी के खिलाफ आगरा कैंट थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने बताया कि राजन गुप्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और उसके नेटवर्क की जांच जारी है.

