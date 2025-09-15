scorecardresearch
 

मथुरा: फर्जी ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ की साइबर ठगी, बरेली हाईवे से दो ठग गिरफ्तार

मथुरा में साइबर ठगों ने फर्जी ट्रस्ट के नाम से बैंक खाता खोलकर 21 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी की. पुलिस ने बरेली हाईवे से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए. खाते में बचे सात लाख रुपये को पुलिस ने होल्ड करा दिया.

साइबर ठगी के आरोप में दो गिरफ्तार (Photo: Madan Gopal Sharma/ITG)
मथुरा में साइबर ठगों ने शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट के नाम से भारतीय स्टेट बैंक की कैंट शाखा में फर्जी खाता खोलकर 21 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी कर डाली. पुलिस ने शनिवार रात इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्ड पोर्टल पर इस खाते से जुड़ी 141 शिकायतें दर्ज हुई थीं, जो आगरा, अलीगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों से आई थीं. जांच में सामने आया कि यह खाता 27 अगस्त 2025 को शिव गौरा गोसेवा ट्रस्ट मथुरा के नाम से तीन लोगों के संयुक्त नाम पर खोला गया था. इसमें मथुरा के गौतम उपाध्याय, शिवम कुमार और गोविंद कुमार के नाम दर्ज थे.

21 करोड़ रुपये की ऑनलाइन ठगी

चार से छह सितंबर के बीच देश के विभिन्न खातों से लगभग 21 करोड़ रुपये इस खाते में आए और लगभग 20.93 करोड़ रुपये अन्य खातों में ट्रांसफर कर निकाले गए. खाते में सिर्फ सात लाख रुपये शेष थे, जिन्हें पुलिस ने होल्ड करा दिया.

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 13 सितंबर 2025 की रात करीब 11:50 बजे बाद कट से बरेली एक्सप्रेस वे पर 110 मीटर आगे से दो आरोपियों गौतम उपाध्याय और बलदेव को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और दो फर्जी आधार कार्ड बरामद किए.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया

गिरफ्तार गौतम उपाध्याय लक्ष्मीपुरम कॉलोनी नवादा अडूकी थाना हाइवे का रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 28 साल है. बलदेव नगला बैर थाना बलदेव का निवासी है और उसकी उम्र करीब 32 साल है. दोनों के खिलाफ थाना साइबर क्राइम मथुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
 

