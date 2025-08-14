scorecardresearch
 

मथुरा में JCB चालक पर 15 राउंड फायरिंग, पीठ पर लगी दो गोलियां, इलाके में सनसनी

Mathura News: नकुल अपने चचेरे भाई तेजवीर के साथ गांव नगला बिहारी में JCB चलाने गया था. काम खत्म करके लौटते समय भरेरा गांव के पास पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने नकुल को निशाना बनाकर गोली चला दी.

मथुरा में युवक को मारी गोली. (Representational image)
मथुरा के जैंत थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब भरेरा गांव के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 15 राउंड फायरिंग कर दी. इस हमले में युवक को दो गोलियां लगी हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. 

हमलावर रंजिश के चलते कर रहे थे तलाश

घायल युवक की पहचान नकुल (निवासी सेही, शेरगढ़) के रूप में हुई है. नकुल अपने चचेरे भाई तेजवीर के साथ गांव नगला बिहारी में JCB चलाने गया था. काम खत्म करके लौटते समय भरेरा गांव के पास पहले से ही घात लगाए बैठे हमलावरों ने नकुल को निशाना बनाकर गोली चला दी. नकुल ने पुलिस को बताया कि हमलावर महावीर, विपिन और विक्रम हैं. उसने आरोप लगाया कि कुछ समय पहले इन आरोपियों से उसकी कहासुनी हुई थी, जिसके बाद से वे उससे दुश्मनी रखते थे. 

JCB चलाने को लेकर हुआ था विवाद

सीओ सदर संदीप कुमार ने बताया कि यह घटना JCB चलाने को लेकर हुए विवाद का नतीजा है. बुधवार को मौका पाकर आरोपियों ने नकुल पर पीछे से 15 राउंड फायर किए, जिनमें से दो गोलियां उसे लगीं. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. जैंत पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल नकुल को अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है. 

अस्पताल में भर्ती घायल नकुल

पुलिस ने शुरू की जांच

परिजनों ने बताया कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और पहले भी दबंगई दिखा चुके हैं. थाना प्रभारी उमेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. 

