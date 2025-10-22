गाजियाबाद: इंदिरापुरम की पांच मंजिला इमारत में भीषण आग, फंस गए थे 19 परिवार

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शक्ति खंड-2 में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया. प्लॉट नंबर 188 पर बनी पांच मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए. आग लगने के समय इमारत में 19 परिवार रह रहे थे. स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने सभी को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दीपावली की रात जलाए गए पटाखों और आतिशबाजी की वजह से आग लगी. देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपर के मंजिलों तक धुआं भर गया.

पांच मंजिला इमारत में लगी भीषण आग

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान आसपास के घरों को भी खाली कराया गया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो.

फ्लैटों में रखा घरेलू सामान जलकर हुआ राख

आग में इमारत के फ्लैटों में रखे घरेलू सामान, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जलकर राख हो गए. फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में आतिशबाजी को ही आग की वजह माना जा रहा है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं.

---- समाप्त ----