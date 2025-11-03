बागपत मस्जिद मर्डर मिस्ट्री: अब CID जांच की मांग, पूर्व IPS बोले- मुझे फोन पर बताया गया असली कातिल का नाम

बागपत जिले के गांगनौली गांव में मस्जिद परिसर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में नया विवाद खड़ा हो गया है. यह वही मामला है जिसमें मुफ्ती की पत्नी और दो छोटी बच्चियों की हत्या हुई थी. शुरुआत में पुलिस ने मदरसे के दो नाबालिग छात्रों को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था और कहा था कि उन्होंने कुरान न पढ़ने पर हुई पिटाई से नाराज होकर वारदात की.

अब यह केस फिर सुर्खियों में है. पूर्व IPS अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए CID जांच की मांग की है. उन्होंने दावा किया कि मृतका के भाई असरार ने उन्हें फोन करके बताया कि उसकी बहन और भांजियों की हत्या मुफ्ती इब्राहिम ने की है, न कि बच्चों ने.

ट्रिपल मर्डर केस में खड़ा हुआ नया विवाद

अमिताभ ठाकुर का कहना है कि असरार ने जब यह बात दोघट इंस्पेक्टर को बताई तो इंस्पेक्टर ने खुद कंप्यूटर पर उसकी शिकायत लिखवाई और उससे हस्ताक्षर भी करवाए. लेकिन न तो शिकायत की कोई कॉपी दी गई और न ही FIR दर्ज हुई। कुछ समय बाद पुलिस ने दो नाबालिग बच्चों को आरोपी बनाकर सामने पेश कर दिया.

असरार का आरोप है कि पुलिस ने उसके सामने बच्चों को मारा पीटा और मजबूर किया कि वे जुर्म कबूल करें. पूर्व IPS ने कहा है कि इन बातों से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं और इसलिए पूरे मामले की CID जांच जरूरी है.

पूर्व IPS ने की CID जांच की मांग

उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो यह बेहद चिंताजनक है और निर्दोष बच्चों को फंसाया जा रहा है. केस को लेकर अब फिर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है और लोग सच सामने आने की मांग कर रहे हैं.



