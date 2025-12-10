scorecardresearch
 
उम्र के 70वें पड़ाव पर मिला शादी का ऑफर...एक प्लॉट का वादा, फिर जो हुआ वो चौंका देने वाला है

ये कहानी 70 साल के बुजुर्ग के साथ हुई धोखाधड़ी की है. मेरठ के रहने वाले बुजुर्ग शख्स को उम्र के इस पड़ाव में दो लोग शादी का ऑफर देते हैं. दो महिलाओं के नाम बताए जाते हैं. कहा जाता है कि किसी एक महिला से शादी करा देंगे, एक प्लॉट भी दिला देंगे. कोल्ड स्टोर में काम करने वाले इस बुजुर्ग के साथ आगे जो हुआ, वो हैरान कर देने वाला है...

शादी का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगी. (Photo: ITG)
UP News: 70 साल की उम्र में जहां लोग अपने बुढ़ापे का सहारा तलाशते हैं, वहीं मेरठ के मेदपुर गांव के रहने वाले चेयरमैन उर्फ फीजू के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया. प्यार, भरोसा और जिंदगी का सुकून... इन तीनों की तलाश जब फीजू को एक नए रास्ते पर ले गई, तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद जिंदगी एक बार फिर मुस्कुराएगी. लेकिन इस तलाश ने उन्हें ऐसी ठगी के जाल में उलझा दिया, जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी.

चार साल से फूला कोल्ड स्टोर में मेहनत कर रहे फीजू को अचानक एक दिन ऐसा प्रपोजल मिला, जिसने उनकी सादा जिंदगी में हलचल मचा दी. उनके पास दो लोग जुल्फिकार और रियाजुद्दीन आए. दोनों ने बेहद भरोसेमंद अंदाज में कहा कि वे फीजू की शादी करा देंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शादी के साथ एक प्लॉट दिलाने का वादा भी कर डाला. जिस उम्र में कोई भी बुजुर्ग थोड़ा सहारा, थोड़ी हमदर्दी और थोड़ी जिंदगी की नई किरण ढूंढता है- फीजू भी शायद वही तलाश रहे थे.

जुल्फिकार और रियाजुद्दीन ने उन्हें आसमा और मीना नाम की दो महिलाओं के बारे में बताया. कहा कि दोनों किसी मामले में जेल में बंद हैं और उनकी बेल करानी होगी. शादी का सपना दिखाकर आरोपियों ने कहा कि बेल पर खर्चा आएगा और कुछ रकम प्लॉट बुकिंग में लगेगी. धीरे-धीरे कर फीजू पर विश्वास जमा, और विश्वास के नाम पर उनसे पूरे 10 लाख रुपए ले लिए गए.

फीजू ने भी सोचा शायद उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी उन्हें एक हमसफर दे दे. लेकिन यह सपना धीरे-धीरे एक ऐसा जाल साबित हुआ, जिसमें भावनाएं भी उलझीं और मेहनत की कमाई भी.

कुछ समय तक तो दोनों आरोपी समय लेने की बातें करते रहे. कभी कहा कि बेल की तारीख टल गई है, कभी प्लॉट का कागज तैयार हो रहा है, कभी शादी के लिए सही दिन निकलवाया जा रहा है. लेकिन जब फीजू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, तो उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की. उनकी शंका तब गहरी हो गई, जब जुल्फिकार और रियाजुद्दीन ने अपने फोन बंद कर दिए.

सवाल बढ़े तो फीजू खुद उनके घर पहुंच गए. उम्मीद थी कि शायद उनका पैसा लौटाया जा सके. लेकिन वहां जो हुआ, उसने उनकी उम्मीद ही नहीं, उनका साहस भी तोड़ दिया. फीजू के मुताबिक, आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घर से भगा दिया. साथ ही धमकी दी कि अगर वह दोबारा आए तो उन्हें जान से मरवा दिया जाएगा.

डरे-सहमे बुजुर्ग ने तत्काल भावनपुर थाने में तहरीर दी, लेकिन उनकी मानें तो कार्रवाई नहीं हुई. इंसाफ की तलाश में फीजू पुलिस के चक्कर काटते रहे और आखिरकार मामला मेरठ के एसएसपी तक पहुंचा.

इस पूरे प्रकरण पर सीओ सदर देहात शिव प्रताप सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है. शिकायत के मुताबिक प्लॉट और शादी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए गए हैं. लेनदेन नौचंदी थाना क्षेत्र में हुआ है, जो सिविल लाइन थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है. लिहाजा जांच सिविल लाइन पुलिस को सौंप दी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 70 साल के फीजू का कहना है कि वे न्याय चाहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई वापस लेकर ही दम लेंगे. उनकी आंखों में दर्द है, लेकिन साथ ही एक जिद भी कि वे धोखे के इस अंधेरे से निकलकर एक बार फिर सामान्य जिंदगी जी सकें.

