मंगलदीप ने बनाया रिकॉर्ड... राम मंदिर में जलाई गई विशाल धूपबत्ती, भक्तों में उत्साह

अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मंगलदीप कंपनी ने विशाल धूपबत्ती लगाई है. इसे मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रज्ज्वलित किया जा रहा है.

धूपबत्ती की लंबाई करीब 6 फुट है. इसे बनाने में गाय के गोबर, देवदार की लकड़ी, घी और खास जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया. जैसे ही इसकी लौ जली, आसपास सुगंध फैल गई.

यह आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति का अनूठा मेल है. मंदिर ट्रस्ट ने इस पहल का स्वागत किया है. इस मौके पर भक्तों ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और खुशी जताई. लोगों का कहना था कि राम मंदिर की महिमा को खुशबू के जरिए बढ़ाने की यह एक सुंदर कोशिश है.

मंगलदीप कंपनी ने खास तरीके से यह बड़ी धूपबत्ती बनाई है. यह पहल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि बाजार में इस तरह के क्वालिटी उत्पादों को नई पहचान भी देती है.

यह धूपबत्ती ना सिर्फ आकार में सबसे बड़ी है, बल्कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनी है और इसकी खुशबू आध्यात्मिक वातावरण को और गहरा कर रही है.

