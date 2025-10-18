scorecardresearch
 

Feedback

मंगलदीप ने बनाया रिकॉर्ड... राम मंदिर में जलाई गई विशाल धूपबत्ती, भक्तों में उत्साह

अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में मंगलदीप धूप अगरबत्ती कंपनी द्वारा विशाल धूपबत्ती जलाकर एक अनूठी पहल की गई है. प्राकृतिक सामग्री से बनी यह धूपबत्ती मंदिर परिसर की पवित्रता और आस्था को बढ़ावा दे रही है.

Advertisement
X
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में धूपबत्ती लगाई गई. (Photo: Screengrab)
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में धूपबत्ती लगाई गई. (Photo: Screengrab)

अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मंगलदीप कंपनी ने विशाल धूपबत्ती लगाई है. इसे मंदिर के पवित्र वातावरण में प्रज्ज्वलित किया जा रहा है.

धूपबत्ती की लंबाई करीब 6 फुट है. इसे बनाने में गाय के गोबर, देवदार की लकड़ी, घी और खास जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया गया. जैसे ही इसकी लौ जली, आसपास सुगंध फैल गई.

यह आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति का अनूठा मेल है. मंदिर ट्रस्ट ने इस पहल का स्वागत किया है. इस मौके पर भक्तों ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और खुशी जताई. लोगों का कहना था कि राम मंदिर की महिमा को खुशबू के जरिए बढ़ाने की यह एक सुंदर कोशिश है.

सम्बंधित ख़बरें

The return of the Treta Yuga in Ayodhya! 5.6 million lamps will illuminate 56 ghats.
26 लाख दीयों से रोशन होंगे घाट, देखें अयोध्या का दीपोत्सव कितना खास  
Ayodhya Deepotsav: Pushpak Viman and Chowk Purna at Ram Ki Paidi
राम की पैड़ी पर 'पुष्पक विमान', देखें अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां  
प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण.(Photo: Samarth Srivastava/ITG)
अयोध्या से लेकर गाजीपुर तक ईको टूरिज्म की अनोखी यात्रा, श्रद्धालुओं को मिलेगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव 
Grand preparations begin for Deepotsav
अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, सरयू घाट पर 2100 आर्चकों की सामूहिक आरती से गूंजेगी रामनगरी 
9 months, 22 crore devotees, Ayodhyas world record!
अयोध्या राममंदिर ने इस मामले में बनाया दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 

मंगलदीप कंपनी ने खास तरीके से यह बड़ी धूपबत्ती बनाई है. यह पहल सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि बाजार में इस तरह के क्वालिटी उत्पादों को नई पहचान भी देती है.

यह धूपबत्ती ना सिर्फ आकार में सबसे बड़ी है, बल्कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बनी है और इसकी खुशबू आध्यात्मिक वातावरण को और गहरा कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement