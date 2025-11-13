scorecardresearch
 

मां के जनाजे में पहुंचा था युवक... रिश्तेदारों ने कर दी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

उत्तर प्रदेश के बागपत में उस वक्त मातम के बीच सनसनी फैल गई, जब एक बेटे की अपनी ही मां के अंतिम संस्कार के दौरान हत्या कर दी गई. रिश्तेदारों ने पुरानी रंजिश में युवक पर हमला कर उसे पीट-पीटकर मार डाला. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. अन्य की तलाश की जा रही है.

पीट-पीटकर युवक की हत्या. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बागपत से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवक की उसके ही रिश्तेदारों ने मां के अंतिम संस्कार के दौरान पीट-पीटकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि परिवार में पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी.

एजेंसी के अनुसार, यह मामला बागपत के ईदगाह इलाके की झंकार गली का है. पुलिस का कहना है कि मृतक की पहचान 40 वर्षीय नफीस के रूप में हुई है. नफीस की मां मक्सूदी का बुधवार को निधन हो गया था. यह खबर मिलने के बाद वह सहारनपुर से अपने गांव बागपत अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा था.

पुलिस का कहना है कि नफीस का परिवार में कई वर्षों से विवाद चल रहा था. करीब छह साल पहले नफीस ने अपने चचेरे भाई की पत्नी के साथ घर से निकलकर शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही रिश्तेदारों के बीच तनाव बना हुआ था. इस घटना को लेकर परिवार के कुछ सदस्य उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे.

बुधवार को जब नफीस अपनी मां के जनाजे में शामिल होने पहुंचा, तब सब कुछ सामान्य था. लेकिन कुछ समय बाद रिश्तेदारों में से कुछ लोग भड़क उठे. आरोप है कि मृतक के चचेरे भाइयों, उनके बेटों और दामाद ने मिलकर नफीस पर हमला कर दिया. उन्होंने नफीस को घसीटकर सड़क पर लाकर फेंक दिया और उसके सिर पर ईंटों से वार किया. 

गंभीर चोट लगने से नफीस की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. कोतवाली थाना प्रभारी डीके त्यागी ने बताया कि इस मामले में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें मुख्य आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है.

