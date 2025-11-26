scorecardresearch
 

मंडप से उठकर भागा दूल्हा! दुल्हन रह गई सन्न, बारातियों के सामने पहली पत्नी ने खोले राज

मैनपुरी में एक शादी उस वक्त विवाद का कारण बन गई जब दूल्हे की पहली पत्नी बारात के बीच पुलिस लेकर पहुंच गई और शादी रुकवा दी. पहली पत्नी का आरोप था कि दूल्हा तलाक होने का झूठ बोलकर दूसरी शादी कर रहा है. पुलिस ने दूल्हे के पिता को हिरासत में ले लिया, जबकि दूल्हा बारात समेत फरार हो गया.

शादी में पहुंची दूल्हे की पहली पत्नी, हंगामा हुआ तो भाग निकला पति (Photo: Representational image)
शादी में पहुंची दूल्हे की पहली पत्नी, हंगामा हुआ तो भाग निकला पति (Photo: Representational image)

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में शनिवार की रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक शादी समारोह में दूल्हे की पहली पत्नी अचानक पुलिस के साथ पहुंच गई. मामला किसनी थाना क्षेत्र के ग्राम सौनासी का है. यहां रामविलास बाल्मीकि की बेटी रोशनी की शादी एलाऊ थाना क्षेत्र के ग्राम रम्पुरा निवासी आकाश से तय हुई थी.

बारात बैंड-बाजे के साथ दरवाजे पर पहुंची ही थी कि दूल्हे आकाश के होश उड़ गए, क्योंकि सामने उसकी पहली पत्नी सपना मौजूद थी. सपना ने पुलिस को बुलाकर शादी रुकवा दी. सपना ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी आकाश से 14 साल पहले हुई थी और उनका एक 10 साल का बेटा भी है. वर्तमान में वह नोएडा में रहकर प्राइवेट नौकरी कर रही है.

सपना का आरोप था कि आकाश ने बिना तलाक के दूसरी शादी रचाने की कोशिश की. मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. जैसे ही दूल्हा आकाश को यह जानकारी मिली, वह पूरी बारात को लेकर वहां से भाग गया और बारात बिना दुल्हन लिए ही बारात वापस लौट गई.

इधर, दुल्हन पक्ष भी ठगा हुआ महसूस कर रहा था. रोशनी के पिता रामविलास बाल्मीकि ने आरोप लगाया कि रिश्ता तय करते वक्त दूल्हे और उसके परिवार ने उन्हें बताया था कि पहली पत्नी से तलाक हो चुका है. इसी आधार पर विवाह तय किया गया था. उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर शादी में हुए खर्च और दिए गए सामान की भरपाई कराने तथा दूल्हा पक्ष पर कार्रवाई की मांग की.

हालांकि, थाना प्रभारी किसनी का कहना है कि दुल्हन पक्ष को पहले से जानकारी थी कि तलाक का मामला अभी कोर्ट में लंबित है और यह आकाश की दूसरी शादी होगी. उन्होंने बताया कि लड़की की भी दूसरी शादी थी. फिर भी पहली पत्नी के आपत्ति जताने पर पुलिस ने तत्काल शादी रुकवाई और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया. काफी बातचीत और समझाइश के बाद दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग दूल्हा पक्ष के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं.
 

