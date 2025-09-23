scorecardresearch
 

जहां ₹50 के लिए किया था मर्डर, 9 साल बाद उसी जगह खुद मारा गया, बदले की चौंकाने वाली कहानी

महोबा जिले के कालीपहाड़ी गांव में 9 साल पुरानी रंजिश का खौफनाक अंजाम सामने आया. जिस जगह बृजेंद्र ने 2016 में जयपाल की हत्या की थी, वहीं अब उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. परिजनों ने जयपाल के पुत्र और भतीजों पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)
पुरानी रंजिश में युवक की हत्या (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 9 साल पुरानी रंजिश के चलते खूनी खेल हुआ. कालीपहाड़ी गांव में उसी जगह पर 45 वर्षीय बृजेंद्र राजपूत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जहां 2016 में उसने जयपाल नाम के युवक की हत्या की थी. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कालीपहाड़ी गांव की है. साल 2016 में बृजेंद्र ने 50 रुपये के विवाद में जयपाल की हत्या कर दी थी. इसके बाद जयपाल का परिवार रंजिश के डर से गांव छोड़कर चरखारी कस्बे में बस गया था. बृजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन वह 2024 में जमानत पर रिहा हो गया था और पिता परशुराम के साथ चरखारी में रहने लगा था.

पुरानी रंजिश में युवक की हत्या

सोमवार को बृजेंद्र अदालत में पेशी पर आया था. पिता परशुराम ने बताया कि अदालत से तारीख मिलने के बाद बेटा घर नहीं लौटा. देर रात तलाश करने पर उसी स्थान के पास उसका खून से लथपथ शव मिला, जहां जयपाल की हत्या हुई थी. मृतक की मां मझलीबाई ने आरोप लगाया कि जयपाल के पुत्र और भतीजों ने बदला लेने के लिए हत्या की है. परिजनों ने छह लोगों के खिलाफ तहरीर दी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

मृतक की मां मझलीबाई और पिता परशुराम ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे  की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की है. पीड़ित परिवार ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है. एसपी प्रबल प्रताप सिंह, एएसपी वंदना सिंह और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य जुटवाए. एएसपी वंदना सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है. पुलिस यह जांच कर रही है कि बृजेंद्र गांव कैसे पहुंचा और हत्या में कौन शामिल था.

