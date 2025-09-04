कमरे में रुका, संबंध बनाए... प्रेग्नेंट हुई तो दोस्त से भिजवाई गर्भपात की दवा... युवती ने प्रेमी पर लगाए सनसनीखेज आरोप

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दरअसल, बांदा की रहने वाली युवती ने महोबा की सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया है. युवती का आरोप है कि सूपा गांव के रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया. इसके बाद जब शादी की बात कही तो दहेज की मांग करने लगा. पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी प्रेमी सहित पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

पीड़िता ने दर्ज कराई शिकायत में कहा है कि करीब छह साल पहले कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और युवक ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बहाने उसे महोबा बुला लिया. आरोप है कि यहां युवक और उसके दोस्त ने शहर में रेंट पर रूम दिलाया, जहां युवक ने शादी का भरोसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. इस दौरान पीड़िता दो बार प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन प्रेमी के दोस्त ने जबरन दवाइयां देकर गर्भपात करवा दिया.

यह भी पढ़ें: आर्केस्ट्रा डांसर के साथ लव सेक्स और धोखा, दिल्ली में छोड़कर भागा पति

पीड़ित युवती का आरोप है कि एक बार युवक पूरी रात उसके कमरे में रुका और संबंध बनाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो वह उसे अकेला छोड़कर फरार हो गया. जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने सरकारी नौकरी मिलने का हवाला देते हुए कहा कि अगर शादी करनी है तो 25 लाख रुपये देने होंगे. दहेज की मांग सुनकर युवती आहत हो गई और सीधे युवक के गांव पहुंची. गांव में युवक के उसके पिता और भाइयों ने गाली-गलौज किया और जान से मारने की धमकी भी दी.

Advertisement

इसके बाद पीड़ित युवती ने सदर कोतवाली में मामले की शिकायत की. पुलिस ने आरोपी शिवम यादव के खिलाफ रेप और दहेज मांगने के आरोप में केस दर्ज किया है. वहीं आरोपी के मित्र रामसिंह के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है. शिवम के पिता और भाइयों पर गाली-गलौज व धमकी देने का आरोप है. महोबा की अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और जांच शुरू कर दी गई है. साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----