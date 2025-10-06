अलीगढ़: अभिषेक की हत्या कराने वाली महामंडलेश्वर पूजा शकुन निरंजनी अखाड़े से निष्कासित, पति गिरफ्तार, शूटर और खुद फरार

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्‍ता की हत्‍या का मामला सुर्खियों में है. इस मामले में आरोपी पूजा शकुन पांडेय फरार चल रही है. पूजा के साथ-साथ एक शूटर को भी पुलिस तलाश कर रही है. इस बीच पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े और महामंडलेश्वर के पद से निष्कासित कर दिया गया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने इसकी घोषणा की है.

रविंद्र पुरी ने कहा कि पूजा शकुन को उनकी योग्यता और धार्मिक कार्यों में रुचि को देखते हुए निरंजनी अखाड़े में सदस्यता और यह गरिमामयी पद दिया गया था. लेकिन अब जो सामने आया है, वह कृत्य क्षमा योग्य नहीं हैं.

आपको बता दें कि मृतक अभिषेक गुप्‍ता मूल रूप से हाथरस के रहने वाले थे. उनकी अलीगढ़ जिले में बाइक एजेंसी थी. उनकी हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. परिजनों ने महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे पर हत्या का आरोप लगाया है. यह हत्याकांड अनैतिक संबंधों, ब्लैकमेलिंग और तीन लाख रुपये की सुपारी से जुड़ा है.

दरअसल, अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह घटना 26 सितंबर को अलीगढ़ में हुई थी. वारदात तब हुई जब अभिषेक अपने पिता और भाई के साथ गांव लौटने के लिए बस में बैठने वाले थे. परिजनों के अनुसार, हत्या की मुख्य वजह महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे का झूठा प्यार और ब्लैकमेलिंग थी.

पूजा ने अभिषेक से शादी और एजेंसी में पार्टनरशिप के लिए ब्लैकमेल किया. जब अभिषेक ने उससे दूरी बना ली, तो उसने और उसके पति अशोक पांडे ने तीन लाख रुपये की सुपारी देकर शूटरों से हत्या करवा दी. पूजा शकुन पांडे रिश्ते में अभिषेक की बुआ लगती थी.

प्यार और ब्लैकमेलिंग की खतरनाक कहानी

पूजा शकुन पांडे ने कई साल पहले अभिषेक को अपने प्रेम जाल में फंसाया और अलीगढ़ में ही अपने पास रखा. वह खुद शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे भी थे. परिजनों का आरोप है कि वह अभिषेक पर लगातार खुद से शादी का दबाव बना रही थी, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई. बुआ के रिश्ते को कलंकित करते हुए, उसने अभिषेक के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. ब्लैकमेलिंग केवल शादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एजेंसी में मुफ्त पार्टनरशिप भी मांग रही थी.

जब अभिषेक ने उसका घर जाना बंद कर दिया और नंबर ब्लॉक कर दिए, तो पूजा शकुन पांडे ने 'अगर तू मेरा नहीं हुआ तो मैं तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगी' की धमकी देते हुए हत्या की साजिश रची.

हत्याकांड के खुलासे के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है. वे इस हत्याकांड के सभी आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस ने पूजा के पति अशोक पांडे और एक शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दूसरे शूटर और मुख्य आरोपी पूजा शकुन की तलाश जारी है. पुलिस ने उनपर 25 हजार का इनाम रखा है.

मामले में अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय और मृतक अभिषेक गुप्ता के आपस में संबंध में थे. एसएसपी ने कहा कि एक सुपारी किलर को पकड़ लिया गया है, जल्द बाकी दोनों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

