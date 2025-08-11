scorecardresearch
 

Feedback

घर में काम करने वाली महिला का बनाया वीडियो, पति को भेजकर बनाया तलाक का दबाव

महिला ने पुलिस को बताया कि वह साल 2019 से मार्च 2025 तक एक युवक के घर पर काम करती थी. इस दौरान कई बार उसने अपने मायके या ससुराल जाने की बात कही, लेकिन संतोष हर बार बहाने बनाकर रोक देता. महिला का कहना है कि 2 जून 2025 को वह अचानक हरदोई स्थित उसके ससुराल पहुंच गया. वहां उसने उसके पति के सामने ही तलाक की धमकी दी.

Advertisement
X
महिला ने वीडियो बनाने पर अपने मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है (File:photo)
महिला ने वीडियो बनाने पर अपने मालिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है (File:photo)

लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अपने पुराने मालिक पर अश्लील वीडियो बनाने, पति को भेजने और तलाक लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है कि उसने कई बार चुप रहने की कोशिश की, लेकिन जब शादी टूटने की नौबत आ गई, तो उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ा.

2019 से कर रही थी घर का काम

महिला ने पुलिस को बताया कि वह साल 2019 से मार्च 2025 तक एक युवक के घर पर काम करती थी. इस दौरान कई बार उसने अपने मायके या ससुराल जाने की बात कही, लेकिन संतोष हर बार बहाने बनाकर रोक देता. महिला का कहना है कि 2 जून 2025 को वह अचानक हरदोई स्थित उसके ससुराल पहुंच गया. वहां उसने उसके पति के सामने ही तलाक लेने की धमकी दी. महिला ने यह बात युवक के भाई को बताई, लेकिन भाई ने इज्जत का हवाला देकर मामले को दबाने की सलाह दी.

सम्बंधित ख़बरें

MLA Abhay singh in UP assembly(Photo: Screengrab)
विधायक अभय सिंह ने AI से पूछे ऐसे-ऐसे सवाल, यूपी विधानसभा में लगे जोरदार ठहाके, VIDEO 
Uttar Pradesh Assembly monsoon session
आज से शुरू हो रहा UP विधानसभा का मॉनसून सत्र, एक दिन 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही 
कोर्ट में केस लड़कर बेटी ने IPS पिता को हराया. (Photo: Representational 
IPS पिता ने जिस सिपाही को किया बर्खास्त, वकील बेटी ने कोर्ट से केस लड़कर कराया बहाल  
महिला आईएएस ने दर्ज कराई एफआईआर. (Photo: Representational)
महिला IAS ने होटल कारोबारी पर लगाए गंभीर आरोप... लखनऊ में सामने आया हाई-प्रोफाइल केस 
लखनऊ में एसयूवी दौड़ाते मिले चार नाबालिग छात्र. (Photo: ITG)
लाल-नीली बत्ती लगी SUV दौड़ाते मिले चार स्कूली बच्चे… गाड़ी पर लिखा था फर्जी पदनाम 

छुपकर बनाया वीडियो, फिर भेजा पति को

महिला का आरोप है कि युवक ने काम के दौरान चोरी-छिपे उसका अश्लील वीडियो बना लिया. कुछ समय बाद यह वीडियो और फोटो एक अनजान नंबर से उसके पति को भेजे गए. वीडियो देखकर महिला हैरान रह गई, लेकिन फुटेज में दिख रहे हाथ और कपड़ों से उसने पहचान लिया कि यह वही युवक है.

Advertisement

मारपीट और धमकी की भी शिकायत

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 25 मार्च 2025 को युवक ने उसे अकेला पाकर मारपीट की. अप्रैल में ससुराल जाने पर उसे बर्बाद करने की धमकी भी दी गई. शिकायत में महिला ने खुलासा किया कि 13 मार्च 2023 को युवक ने उसकी कोर्ट मैरिज एक युवक शिवम से करवाई, लेकिन शादी के बाद भी उसे ससुराल नहीं जाने दिया. जब वह कुछ दिन बाद ससुराल पहुंची, तो युवक उसका सारा सामान, गहने, नकदी, बैंक के कागजात, डेबिट कार्ड और मोबाइल अपने पास रख लिया और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करता रहा.

पति-पत्नी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश

महिला का कहना है कि युवक लगातार उसके पति को गुमराह करता रहा. अश्लील वीडियो भेजकर उसने उनके बीच शक और झगड़ा करवाने की कोशिश की. डीसीपी ईस्ट जोन शशांक सिंह ने बताया, महिला की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. तकनीकी सबूत, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा खंगाले जा रहे हैं. कई लोगों से पूछताछ भी हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement