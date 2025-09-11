scorecardresearch
 

UP: इटावा में पागल कुत्ते का आतंक, स्कूल में 85 मिनट तक कैद रहे छात्र-छात्राएं

इटावा के सुंदरपुर गांव में पागल कुत्ते ने हमला कर प्राथमिक विद्यालय के छात्र को घायल कर दिया. कुत्ता गेट पर बैठकर लगातार लोगों पर हमला करता रहा. डर के कारण स्कूल की प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और पीछे की दीवार से सुरक्षित घर भेजा. गांव वालों ने लाठी-डंडों से कुत्ते को भगाया.

आवारा कुत्ते से खौफ में स्कूली बच्चे (Photo: Amit Tiwari/ITG)
इटावा जिले के सुंदरपुर गांव में पागल कुत्ते का खौफ इस कदर बढ़ गया कि प्राथमिक विद्यालय के लगभग 85 बच्चों को कमरे में बंद करना पड़ा. घटना तब हुई जब स्कूल के गेट से गुजर रहे प्रशांत नाम के लड़के पर काले रंग के पागल कुत्ते ने हमला कर दिया. कुत्ते ने उसकी जांघ और हाथ में गहरे घाव कर दिए जिससे वह लहूलुहान हो गया. गांव वालों ने तुरंत प्रशांत को अस्पताल पहुंचाया.

हमले के बाद कुत्ता स्कूल गेट पर बैठ गया और जो भी वहां से गुजरता उस पर हमला करने लगा. डर के कारण बच्चों में चीख-पुकार मच गई. स्कूल की प्रधानाचार्य विजया यादव ने तुरंत सभी बच्चों को कमरे में बंद कर दिया. छोटे बच्चों को स्कूल की पीछे की दीवार से बाहर निकाल कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया.

स्कूल के गेट आवारा कुत्ते ने बच्चे को काटा 

गांव के रंजेश ने बताया कि कुत्ते को पत्थर और लाठी-डंडों से भगाने की कोशिश की गई लेकिन वह बार-बार लौट आता और किसी पर भी हमला करने को तैयार रहता. प्रधानाचार्य ने कहा कि कुत्ता बहुत हमलावर हो गया था इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा.

कड़ी मशक्कत के बाद कुत्ते को भगाया गया

गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को वहां से भगाया. गांव में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है क्योंकि कुत्ता पूरी तरह पागल हो चुका है और कभी भी दोबारा हमला कर सकता है.

