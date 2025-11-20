'रात में दोस्तों को बुलाकर पति करवाता है अनैतिक...' लखनऊ की महिला ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

यूपी की राजधानी लखनऊ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां वजीरगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट करने, मानसिक प्रताड़ना, नशीला पदार्थ खिलाने और दोस्तों के साथ अनैतिक कार्य करवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

और पढ़ें

पीड़िता ने कहा कि पति शादी के बाद से ही दहेज लाने का दबाव बनाता था. दहेज न मिलने पर वह अक्सर गालियां देता, छोटी-छोटी बातों पर मारपीट करता और कई बार घर से बाहर निकाल देता था. महिला के अनुसार, पति की हरकतें धीरे-धीरे और खतरनाक होती गईं.

यह भी पढ़ें: 'वो शराबी है, मेरी बेटी को मारता था', दुबई में भारतीय महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि पति देर रात अपने नए-नए दोस्तों को घर पर बुलाता था. इसके बाद वह उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला देता था. महिला के मुताबिक, नशीले पदार्थ का असर होते ही वह बेसुध हो जाती थी और इसी दौरान आरोपी पति अपने दोस्तों से अनैतिक कार्य करवाता था. होश आने पर जब वह विरोध करती, तो पति उसे प्राइवेट फोटोज और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मथुरा के जंगल में मिली महिला की लाश की हुई पहचान, परिवार ने पति पर लगाया हत्या का आरोप

पीड़िता का दावा है कि जब वह प्रेग्नेंट हो गई तो जबरन उसे गर्भपात की दवा खिला दी गई, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई. पति कहता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है. पीड़िता ने बताया कि इस दौरान उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाया गया. लगातार प्रताड़ना और धमकियों से परेशान होकर महिला आखिरकार न्याय की गुहार लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस आयुक्त कार्यालय और अन्य अधिकारियों के पास पहुंची. पुलिस ने आरोपी पति और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----