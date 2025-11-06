पांच महीने की प्रेग्नेंट थी पत्नी, पति ने 1 लाख की सुपारी देकर करा दी हत्या... लखनऊ में सनसनीखेज कांड

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दे दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति राजू गुप्ता और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मृतका 35 वर्षीय पूजा अपने पहले पति की हत्या के मामले में जेल जा चुकी थी. इस समय वह पांच माह की प्रेग्नेंट थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है.

डीसीपी उत्तरी गोपाल कृष्ण चौधरी के अनुसार, राजू गुप्ता की पहली पत्नी का निधन हो चुका था. दो साल पहले उसने पूजा से शादी की थी. शादी के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे. पूजा आए दिन झगड़ा करती थी और राजू से पैसों की मांग करती थी. राजू ने पुलिस को बताया कि उसने पूजा के नाम पर दो प्लॉट खरीदे थे और हाल ही में एक प्लॉट बेचकर कर्ज चुकाया था. इसके बाद बाकी रकम को लेकर पूजा उस पर दबाव बना रही थी. इसी बात से तंग आकर राजू ने उसकी हत्या की साजिश रच डाली.

एसीपी सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि राजू ने अपने साथी अनीस को इस बारे में बताया, जिसने हत्या की साजिश रचने के लिए शकील, सर्वेश और राजेश से मिलवाया. 31 अक्टूबर को राजू पत्नी पूजा को उसकी 15 साल की बेटी सुमन से मिलवाने के बहाने कपूरथला ले गया, इसके बाद माल क्षेत्र के बसहरी मड़वाना गांव की ओर चला गया, जहां पहले से तीनों आरोपी मौजूद थे. वहां पहुंचने पर झाड़ियों में ले जाकर सभी ने मिलकर पूजा का गला दबाकर हत्या कर दी.

हत्या के बाद पूजा का मोबाइल घटनास्थल पर गिर गया था. अगले दिन आरोपी दोबारा मोबाइल लेने लौटे, लेकिन रास्ता भटक गए. तीन नवंबर को बसहरी गांव के आम के बाग में महिला का शव बरामद हुआ. शव की पहचान सीतापुर निवासी पूजा के रूप में हुई. पूजा की बेटी सुमन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है. इस मामले की जांच के बाद राजू सहित पांचों आरोपियों को काकराबाद अंडरपास से गिरफ्तार कर लिया गया.

