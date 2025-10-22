scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: इंस्टाग्राम पर दिया 'कबूलनामा', फिर शख्स ने कर दी पत्नी की हत्या की, फिर खुद को मार डाला

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 22 वर्षीय युवक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी. मरने से पहले उसने इंस्टाग्राम पर एक ‘कबूलनामा’ पोस्ट किया, जिसमें उसने पत्नी के माता-पिता को इस कदम के लिए जिम्मेदार ठहराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दरवाजा तोड़ा तो दिखा दर्दनाक मंजर. (Photo: Representational)
छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हारदी गांव में सोमवार रात एक दर्दनाक वारदात हुई. 22 साल के हितेश यादव उर्फ हिमत ने अपनी 20 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी यादव की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी. यह घटना मंगलवार सुबह उस समय सामने आई जब परिवार के लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

दरवाजा तोड़ा तो दिखा दर्दनाक मंजर
हितेश के बड़े भाई गीतेश्वर यादव ने जब कमरे की खिड़की से झांका, तो देखा कि लक्ष्मी फर्श पर पड़ी है और हितेश छत से लटका हुआ है. परिवार ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

इंस्टाग्राम पर लिखा ‘कबूलनामा’
मरने से पहले हितेश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा “मैं, हिमत यादव, अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव की हत्या कर चुका हूं. इसका कोई कारण नहीं है, लेकिन मैंने यह कदम उसके माता-पिता की वजह से उठाया है. अब मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे रहा हूं.” पुलिस के अनुसार, पोस्ट वायरल होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

एक साल पहले हुई थी शादी
परिजनों के मुताबिक, हितेश की शादी करीब एक साल पहले मोहंदी गांव की रहने वाली लक्ष्मी से हुई थी. लक्ष्मी, हितेश के बड़े भाई की साली थी. शादी के कुछ महीनों बाद दोनों लक्ष्मी के माता-पिता के घर मोहंदी में रहने लगे थे.

दिवाली मनाने घर लौटे थे दोनों
घटना से कुछ दिन पहले ही यह दंपति दिवाली मनाने के लिए हितेश के गांव हारदी आया था. पुलिस को शक है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद यह दुखद घटना घटी.

पुलिस जांच में जुटी
करीलबाड़ी चौकी प्रभारी ने बताया कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लक्ष्मी की मौत गला दबाने से हुई है, जबकि हितेश ने साड़ी से फांसी लगाई. फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट और परिवार से पूछताछ कर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

