scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ एयरपोर्ट पर थाई महिला फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार, स्थानीय सहयोगी भी हिरासत में

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर थाई महिला थोंगफुन चायाफा उर्फ दरिन चोकथानपत को फर्जी पासपोर्ट के जरिए थाईलैंड जाने की कोशिश में पकड़ा गया. वह पहले ब्लैकलिस्ट थी, फिर भी जुलाई 2025 में भारत लौटी और जसविंदर सिंह के घर रह रही थी. पुलिस ने उसे और जसविंदर को गिरफ्तार किया, जबकि दो आरोपी फरार हैं.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को इमिग्रेशन टीम ने एक थाई महिला को फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ लिया. महिला की पहचान थॉन्गफुन चायाफा उर्फ़ डारिन चोकथनपत के रूप में हुई है. वह थाईलैंड जाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में सवार होने वाली थी, तभी जांच में उसका पासपोर्ट संदिग्ध पाया गया.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह महिला पहले 2024 में भारत आई थी और वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी. इसके बावजूद वह जुलाई 2025 में दोबारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में दाखिल हुई और तब से लखनऊ के सरोजिनी नगर इलाके में छिपकर रह रही थी. उसकी मदद करने वाले जसविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें: UP: श्रावस्ती के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश, इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच का फैसला

सम्बंधित ख़बरें

our accused arrest with explosives raw material country-made bomb
रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को 2,000 से 40,000 रुपये में फर्जी आधार कार्ड, गिरोह का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार 
Fake Adhaar card ATS action network from Raibarely to Kolkata
यूपी ATS ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले अंतरराज्यीय नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार 
श्रावस्ती के बंद किए गए मदरसों पर कोर्ट का आदेश
UP: श्रावस्ती के 30 मदरसों को फिर से खोलने का आदेश, इलाहाबाद HC की लखनऊ बेंच का फैसला 
ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में गई छात्र की जान. (Photo: Representational)
'आप लोग मेरी गेमिंग से परेशान हैं...' लिखकर लखनऊ में स्टूडेंट ने दे दी जान 
युवती के फोटो से रील बनाकर कर दी वायरल. (Photo: Representational)
इंस्टाग्राम से ली युवती की फोटो, बना दी आपत्तिजनक रील... वायरल होने पर दर्ज हुआ केस 

जांच में सामने आया कि जसविंदर ने न केवल महिला को रहने की जगह दी बल्कि फर्जी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए. उसके साथ दो अन्य आरोपियों नवेंदु मित्तल और शुभेंदु निगम का नाम भी सामने आया है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस ने महिला के पास से तीन नकली पासपोर्ट, थाई राष्ट्रीय पहचान पत्र, बोर्डिंग पास और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

Advertisement

सरोजिनी नगर थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 338 (जालसाजी), 336(3) और 336(4) (धोखाधड़ी), 340(2) (झूठी जानकारी), 318(4) और 318 (भेस बदलकर पहचान छिपाना) और 61(2) (साज़िश) के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14(बी) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय फर्जी दस्तावेज रैकेट से जुड़ा हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement