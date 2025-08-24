scorecardresearch
 

यूपी: लखनऊ में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, पड़ोसी युवक पर छेड़छाड़ और वीडियो वायरल करने का आरोप

लखनऊ में एक छात्रा ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. छात्रा ने पड़ोसी युवक मोहित तिवारी पर लगातार छेड़छाड़, निजता का हनन और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था.

लखनऊ में छात्रा ने युवक से परेशान होकर दी जान (Photo: Representational)
लखनऊ में छात्रा ने युवक से परेशान होकर दी जान (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया है. हुसैनगंज थाना क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या कर ली. छात्रा ने पड़ोस में रहने वाले युवक मोहित तिवारी पर छेड़छाड़, छींटाकशी और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. छात्रा ने बताया था कि मोहित लगातार उससे छेड़छाड़ करता रहता था और उसकी निजता का हनन करता था.

छात्रा ने युवक की इस हरकत की शिकायत उसके परिवार वालों से भी की थी, लेकिन वहां से भी कोई पॉज़िटिव प्रतिक्रिया नहीं मिली. आरोप है कि मोहित की मां और बहन ने भी छात्रा को धमकाया और उसे पीछे हटने के लिए दबाव डाला. छात्रा पर मोहित द्वारा अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी भी दी गई, जिससे वह बेहद तनाव में आ गई थी.

समाज में अपनी बदनामी और अपमान के डर से, छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. इस हादसे ने पूरे इलाके में शोक का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: छतरपुर: 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

इस घटना ने एक बार फिर से छेड़छाड़ और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. युवाओं में बढ़ती ऐसी घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं और जरूरत है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून बनाए जाएं और पीड़ितों को संरक्षण दिया जाए ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें.

---- समाप्त ----
