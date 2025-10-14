पटाखों से लदी बाइक बनी बम! लखनऊ सड़क हादसे में दो युवकों की मौत

लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो युवकों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, मो. अहमद (मतनटोला, गोसाईगंज) और उनके साले मोहम्मद अलीम (संडीला, हरदोई) बाइक से शादी में फोड़ने के लिए पटाखा लेकर जा रहे थे. गोसाईगंज रोड पर उनकी बाइक अचानक एक गौवंश (बछिया) से टकरा गई.

टक्कर के तुरंत बाद बाइक पर रखे पटाखों में जोरदार धमाका हुआ. धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई. घटना में बछिया की भी मौत हो गई. इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची और घायलों को सीएचसी गोसाईगंज भेजा गया.

मगर, वहां डॉक्टरों ने दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया. हादसा पटेल ट्रेडर्स दुकान के सामने हुआ बताया जा रहा है. पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. रानपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी में बताया गया है कि यह हादसा सड़क पर अचानक आ गए गौवंश के कारण हुआ और पटाखों के धमाके ने त्रासदी को और भयानक बना दिया.

