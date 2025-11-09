scorecardresearch
 

लखनऊ में सड़क हादसे में नेशनल प्लेयर जूली यादव की मौत, CCTV से खोजा जा रहा ट्रक चालक

लखनऊ में सुबह सड़क हादसे में राष्ट्रीय एथलीट और हॉकी प्लेयर जूली यादव की मौत हो गई. वह एलपीएस स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थीं और बैडमिंटन चैंपियनशिप की इंचार्ज थीं.

सिलेंडर लदे ट्रक ने बाइक सवार एथलीट को रौंदा - तस्वीर के दाएं तरफ़ वाली जूली यादव हैं (Photo: ITG)
त्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसे में राष्ट्रीय एथलीट और हॉकी खिलाड़ी जूली यादव की मौत हो गई. जूली एलडीए कॉलोनी सेक्टर-आई के एलपीएस स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर थीं और रविवार को वहां आयोजित होने वाली आठ शाखाओं की इंटर-स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप की इंचार्ज थीं.

जूली सुबह स्कूल पहुंचीं लेकिन वहां पता चला कि उनका मोबाइल फोन घर पर छूट गया है. इसलिए वह अपनी होंडा शाइन बाइक से मोबाइल लेने घर लौटने लगीं. जैसे ही वह मौदा मोड़ के पास पहुंचीं, एक सिलेंडर से लदा ट्रक उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारा. इतनी जोरदार टक्कर के कारण जूली सड़क पर गिर गईं और ट्रक का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया.

आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उनकी मौत घोषित कर दी. जूली के परिवार में मातम छा गया. उनके पिता अजय यादव और मां बेसुध हैं. परिजन बताते हैं कि जूली हमेशा दूसरों की मदद करती थीं और खूब मिलनसार थीं.

एलपीएस स्कूल के प्रिंसिपल राकेश सिंह ने कहा कि जूली अप्रैल में स्कूल में शामिल हुई थीं और चैंपियनशिप की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है. पारा थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी ट्रक की पहचान की जा रही है.

दुर्घटना की वजह और प्रतिक्रिया

जूली यादव की बाइक और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी मौके पर ही जान चली गई. आसपास के लोग और पुलिस मामले की जांच में जुट गए हैं.

परिवार का शोक और स्कूल की प्रतिक्रिया

परिवार काफी टूट गया है और स्कूल प्रशासन ने पूरे मामले में संवेदनशील व्यवहार किया है.

कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा मांग

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी चालक को पकड़ने की कोशिश जारी है.

