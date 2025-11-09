scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: कॉलेज से लौट रहा था 11वीं का छात्र... सीनियर्स ने ऑटो रुकवाया और धारदार हथियार से कर दिया हमला

राजधानी लखनऊ में 11वीं कक्षा के छात्र पर छह सीनियर छात्रों ने हमला कर दिया. यह घटना हजरतगंज इलाके में तब हुई, जब छात्र कॉलेज से घर लौट रहा था. धारदार हथियार से हुए हमले में छात्र के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद के पीछे की वजह क्या थी.

Advertisement
X
लखनऊ में छात्र को सीनियर्स ने पीटा. (Photo: Representational)
लखनऊ में छात्र को सीनियर्स ने पीटा. (Photo: Representational)

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 11वीं कक्षा के छात्र पर कॉलेज के छह सीनियर स्टूडेंट्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया. यह घटना हजरतगंज क्षेत्र में उस समय हुई, जब छात्र कॉलेज से घर लौट रहा था. पुलिस का कहना है कि घायल छात्र की उम्र 16 वर्ष है और वह चारबाग क्षेत्र का रहने वाला है.

एजेंसी के अनुसार, छात्र के पिता ने बताया कि बेटा रोज की तरह कॉलेज से लौट रहा था और ऑटो-रिक्शा में सवार था. तभी छह बारहवीं कक्षा के छात्र रास्ते में ऑटो को रुकवाकर उसके साथ मारपीट करने लगे. उन्होंने छात्र के चेहरे पर किसी धारदार चीज से वार किया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोटें आईं.

घायल छात्र को तत्काल श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि छात्र की चेहरे की चोटें गंभीर हैं, लेकिन उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है. घटना की सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

प्रधान पुजारी ने इस्तीफे की बात कही. (Photo Screengrab)
गरीबनाथ मंदिर में धर्म की मर्यादा टूटी! पुजारियों में जमकर मारपीट, Video 
Girls fight at night, video goes viral
पीलीभीत में स्टार नाइट के दौरान लड़कियों में जमकर हुई मारपीट, वीडियो वायरल 
कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
भाई कहने पर डॉक्टरों ने छात्रों से की जमकर मारपीट, बांदा मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल 
Two assistant professors clashed over classroom teaching
क्लास पीरियड के टाइम को लेकर दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों में मारपीट, डॉ. दिव्या भनोट घायल  
Bhopal Student Beaten by Seniors
निजी मेडिकल कॉलेज के सीनियर्स ने की छात्र की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर FIR दर्ज 

यह भी पढ़ें: सागर यूनिवर्सिटी में बवाल: क्लास पीरियड के टाइम को लेकर दो महिला असिस्टेंट प्रोफेसरों में मारपीट, डॉ. दिव्या भनोट घायल

थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में छात्रों के बीच आपसी विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन असल वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. वहीं लोगों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement