लखनऊ: कॉलेज से लौट रहा था 11वीं का छात्र... सीनियर्स ने ऑटो रुकवाया और धारदार हथियार से कर दिया हमला

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां 11वीं कक्षा के छात्र पर कॉलेज के छह सीनियर स्टूडेंट्स ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया. यह घटना हजरतगंज क्षेत्र में उस समय हुई, जब छात्र कॉलेज से घर लौट रहा था. पुलिस का कहना है कि घायल छात्र की उम्र 16 वर्ष है और वह चारबाग क्षेत्र का रहने वाला है.

एजेंसी के अनुसार, छात्र के पिता ने बताया कि बेटा रोज की तरह कॉलेज से लौट रहा था और ऑटो-रिक्शा में सवार था. तभी छह बारहवीं कक्षा के छात्र रास्ते में ऑटो को रुकवाकर उसके साथ मारपीट करने लगे. उन्होंने छात्र के चेहरे पर किसी धारदार चीज से वार किया, जिससे उसके चेहरे पर गहरी चोटें आईं.

घायल छात्र को तत्काल श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि छात्र की चेहरे की चोटें गंभीर हैं, लेकिन उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर है. घटना की सूचना मिलते ही हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की गहन जांच की जा रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.

पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में छात्रों के बीच आपसी विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन असल वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. वहीं लोगों का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है.

