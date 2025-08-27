scorecardresearch
 

धमकी देकर होटल ले गया, निर्वस्त्र कर पीटा, शोषण किया, फिर उठक-बैठक लगवाई... लखनऊ में Bsc छात्रा की आपबीती

यूपी की राजधानी लखनऊ के पारा क्षेत्र में बीएससी की छात्रा ने एक मुस्लिम युवक पर होटल में ले जाकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी पिछले दो महीने से धमकाकर उसका शोषण कर रहा था. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छात्रा को होटल ले जाकर किया शोषण. (Photo: Representational)
राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में बीएससी की एक छात्रा ने मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस से की गई शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि रेहान खान नाम का आरोपी दो महीनों से लगातार उसे धमकाकर शोषण कर रहा था. आरोपी ने कोचिंग से घर तक पीछा किया, रास्ते में ऑटो रोककर उसका मोबाइल चेक किया और विरोध करने पर धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसके पिता और भाई को गोली मार देगा.

पीड़िता ने पुलिस ने से की गई शिकायत में कहा है कि आरोपी ने पिता और भाई को मारने की धमकी देकर कई बार उसे होटल ले गया, जहां उसके साथ शोषण हुआ. एक ओयो होटल में कई बार उसका शोषण किया गया. आरोपी कमरे की बुकिंग के लिए दूसरों की आईडी का इस्तेमाल करता था. 

पीड़ित छात्रा का आरोप है कि होटल में उसे मजबूर किया गया, उसे निर्वस्त्र कर आरोपी ने मारपीट की और उठक-बैठक भी लगवाई. पीड़िता ने कहा कि आखिरी बार आरोपी ने उसे 21 अगस्त को होटल ले जाकर शोषण किया, वहां के सीसीटीवी में इसका रिकॉर्ड भी है.

घबराई हुई छात्रा ने अपनी बुआ को पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद परिवार ने पुलिस से संपर्क किया. परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार धमकियां दे रहा है और पूरे परिवार में दहशत का माहौल है. इंस्पेक्टर पारा का कहना है कि छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाएगी.

