लखनऊ: सिरफिरे की हरकत से महिला डॉक्टर परेशान, एक दिन में किए 1000 कॉल और 5000 मैसेज

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (Dr. RMLIMS) में तैनात एक महिला असिस्टेंट प्रोफेसर एक सिरफिरे की हरकत से परेशान हो गईं. महिला प्रोफेसर ने बताया कि आरोप एक दिन में 1000 फोन कॉल करता और 5000 से ज्यादा अश्लील मैसेज व फोटो भेज कर उत्पीड़न करता है. उन्होंने इस बारे में 1090 वीमेन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था.

पीड़ित डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि बस्ती जिले का रहने वाला 41 वर्षीय महेश तिवारी लंबे वक्त से उन्हें फोन कॉल्स और अश्लील मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

वीमेन हेल्पलाइन पर की थी शिकायत

महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार, महेश तिवारी ने उन्हें कई महीनों से परेशान किया. उन्होंने बताया कि आरोपी एक दिन में 1000 से ज्यादा कॉल और 5000 से अधिक अश्लील मैसेज व फोटो भेज चुका है. इस उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने 12 मई 2025 को 1090 वीमेन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन हेल्पलाइन ने चेतावनी देकर आरोपी को छोड़ दिया गया था. इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और महिला प्रोफेसर को लगातार परेशान करता रहा.

पीड़िता का कहना है कि 19 अगस्त की शाम जब वह OPD से निकलकर फैकल्टी अपार्टमेंट लौट रही थीं, तभी आरोपी उनका पीछा करते हुए उनके फ्लैट तक पहुंच गया. जब वह लिफ्ट का इंतजार कर रही थीं, इसी दौरान उन्हें आरोपी पास में खड़ा दिखा. इसके बाद महिला ने घबरा कर शोर मचा दिया, जिससे मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत हरकत में आए और आरोपी को दबोच लिया और उसे पुलिस के हवाल कर दिया.

पीड़िता ने इस घटना के संबंध में विभूतिखंड थाने में शिकायत दर्ज कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलित ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि आरोपी महेश तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि भविष्य में पीड़िता को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

