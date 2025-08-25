लखनऊ: MLA राहुल लोधी सड़क हादसे में जख्मी, स्टीयरिंग रॉड टूटा तो पलटी गाड़ी

लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. हरचंदपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए.

जानकारी के अनुसार, राहुल लोधी लखनऊ से रायबरेली की ओर जा रहे थे. मस्तीपुर गांव के पास उनकी कार का स्टेयरिंग स्टीयरिंग चानक टूट गया, जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत विधायक को गाड़ी से बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार दिलाने के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा अचानक हुआ और वाहन पलटने के बाद आसपास धूल का गुबार छा गया. राहत की बात यह है कि विधायक की जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है.

वहीं, पुलिस ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. हादसे के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी बन गई थी.

