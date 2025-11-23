scorecardresearch
 

पंजाब में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, आरोपी गिरफ्तार, SHO निलंबित

पंजाब के जालंधर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां 13 साल की बच्ची के साथ एक 45 साल के व्यक्ति ने रेप कर उसकी हत्या कर दी है.

पंजाब में एक व्यक्ति ने 13 साल की लड़की के साथ किया रेप (Photo: ITG)
पंजाब से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक 45 साल के व्यक्ति ने 13 साल की लड़की का रेप कर उसकी हत्या कर दी है.घटना के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई खुलासे हुए.  

लड़की की हत्या करने के बाद आरोपी ने लड़की के शव को बाथरूम में बंद कर दिया. लड़की के परिवार वाले उसे काफी समय से ढूंढते रहे थे और जब वह उन्हें नहीं मिली तो सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो पता चला की लड़की आरोपी के घर गई थी और आरोपी ने उसके साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी. 

इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया.परिवार के सदस्यों ने आरोपी के साथ मारपीट भी की. लेकिन इस घटना ने पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पारिवारिक सदस्यों ने आरोप लगाया कि जब पुलिस को इसे लेकर शिकायत मिली तो थानेदार मंगतराम ने आरोपी के घर की तलाशी ली और उन्हें यह बोल दिया गया कि उनकी लड़की उस घर में नहीं है. लेकिन परिवार के विरोध करने पर जब पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो घर के अंदर दोबारा तलाशी ली गई तब लड़की का शव बाथरूम में मिला.  

आरोपी ने अकेले पाकर लड़की का उठाया फायदा 

मृतक लड़की के भाई हर्षदीप सिंह और उसके चाचा अमनदीप सिंह ने बताया कि उनकी लड़की अक्सर आरोपी की बेटी से मिलने उसके घर जाती थी. लेकिन कल जब उनकी लड़की आरोपी के घर गई तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर और अकेला पाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया और बाद में गला घोट कर हत्या कर दी. 

सीसीटीवी ने मालूम चला जुर्म 

भाई और चाचा ने बताया कि सीसीटीवी की वीडियो से पता चला कि उनकी लड़की 4:00 बजे के करीब आरोपी के घर गई थी और आरोपी व्यक्ति ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया फिर हत्या कर शव को बाथरूम में रख दिया.
 

