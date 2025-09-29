'चलाओ योगी का बुलडोज़र...', लखनऊ में सर्वे करने गई टीम पर दबंगों का हमला, लेखपाल को तालाब में डूबोकर पीटा- Video

लखनऊ में डिजिटल इंडिया के तहत फसल सर्वे करने गई सरकारी टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया. आरोपियों ने पहले लाठी-डंडों से पिटाई की और फिर तालाब में डुबोकर हत्या का प्रयास किया. इस घटना का चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है. पुलिस को फोन करने के बावजूद आरोपी सरकारी कर्मचारियों को पीटते रहे और कहते रहे—“चलाओ योगी का बुलडोज़र.”

सर्वेयर को तालाब में डूबोकर किया हत्या का प्रयास

जानकारी के मुताबिक शनिवार को तहसील सदर में तैनात लेखपाल आनंद श्रीवास्तव अपने सर्वेयर और सहयोगी के साथ ग्राम गजराहार व घेला की सीमा पर डिजिटल क्रॉप सर्वे कर रहे थे. इसी दौरान गांव के ही भूरिया, रेहान, फुरकान और उनके साथियों ने टीम को घेर लिया.

आरोपियों ने इस दौरान सरकारी अभिलेख फाड़ दिए और टीम की बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके बाद सर्वेयर सौरभ को तालाब में डुबोकर हत्या का प्रयास किया गया, जबकि लेखपाल को भी गंभीर चोटें आईं. हमले के दौरान दबंगों ने पुलिस को चुनौती देते हुए लगातार कहा—“बुलाओ योगी का बुलडोज़र.”

जानें डीएसपी ने क्या कहा

पुलिस पहुंची तो भागते वक्त आरोपियों ने फायरिंग भी की. एफआईआर में साफ लिखा गया है कि ये अपराधी किस्म के लोग शासन की प्राथमिकताओं में शामिल एग्री स्टैक डिजिटल सर्वे जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर रहे हैं.

डीसीपी नॉर्थ जोन गोपाल चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है. जबकि बाकी फरार हैं. फरार आरोपियों की तलाश में टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

