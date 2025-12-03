scorecardresearch
 
लखनऊ के 7 मॉल्स में FSDA की रेड, लुलु हाइपर मार्केट को किया सील, KFC पर भी एक्शन

राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDSA) की टीम ने एक साथ 7 मॉल्स में छापेमारी की. इस दौरान लुलु हाइपर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर पकड़ा गया. साथ ही मार्केट का लाइसेंस भी तय मानकों पर नहीं मिला, जिसके बाद लुलु हाइपर मार्केट को बंद करा दिया गया है.

FSDA की रेड में मिली कई खामियां. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDSA) की टीम ने एक साथ 7 मॉल्स में छापेमारी की है. यह छापेमारी शासन के निर्देश पर FSDA की 14 टीमों ने की. इस दौरान  कुल 61 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें से 3 में गंभीर खामियां सामने आईं हैं.

लुलु हाइपर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर पकड़ा गया

छापेमारी के दौरान लुलु हाइपर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर पकड़ा गया है. यहां पर एक्सपायरी डेट आगे बढ़ाकर ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश उजागर हुई. साथ ही हाइपर मार्केट का लाइसेंस तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. जिसके बाद गंभीर अनियमितताओं के चलते लुलु हाइपर मार्केट को बंद करा दिया गया.

यह भी पढ़ें: लखनऊ: कोडीन कफ सिरप केस में यूपी STF का एक्शन, बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार

टीम की तरफ से लुलु मॉल के “डबरू द चाप” आउटलेट पर भी कार्रवाई की गई. इस दौरान टीम को आउटलेट का लाइसेंस नहीं मिला. ऐसे में बिना लाइसेंस संचालन मिलने पर आउटलेट को तत्काल सील कर दिया गया.

केएफसी में भी मिली गंदगी

FSDA की टीम ने सिनेपॉलिस मॉल स्थित KFC में भी छापेमारी की. इस दौरान केएफसी में गंदगी पाई गई. जिसके बाद टीम ने सुधार होने तक KFC को संचालन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए हैं. एफएसडीए के अधिकारी ने बताया कि लखनऊ के 7 मॉल्स में मंगलवार को एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई.

इस दौरान कुछ मॉल्स में अनियमितताएं पाईं गईं. केएफसी को गंदगी के चलते संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है. वहीं, लुलु हाइपर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग डेट में हेरफेर पकड़ा गया है.

TOPICS:

