लखनऊ: पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से बिल्डिंग जमींदोज, 2 KM तक सुनाई दी धमाके की आवाज; चौकी इंचार्ज-सिपाही सस्पेंड

राजधानी लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. यह धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री की इमारत जमींदोज हो गई और उसकी चपेट में आकर आसपास के दो-तीन मकान भी ढह गए. धमाके की गूंज करीब दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. फिलहाल, लापरवाही बरतने के चलते स्थानीय चौकी इंचार्ज और सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं. जांच-पड़ताल की जा रही है.

बता दें कि बीते दिन हुए इस दर्दनाक हादसे में पटाखा फैक्ट्री मालिक आलम (50) और उसकी पत्नी मुन्नी (48) की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि यह फैक्ट्री काफी समय से अवैध रूप से चलाई जा रही थी. रविवार सुबह के समय जब फैक्ट्री में काम शुरू हुआ, तभी अचानक यह हादसा हो गया. पुलिस और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने का काम शुरू किया, जो देर रात तक जारी रहा.

इस हादसे ने पुलिस-प्रशासन की लापरवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस अवैध फैक्ट्री की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब धमाके के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अवैध फैक्ट्री को संचालित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि आलम का मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया. ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आया हो. कान सुन्न पड़ गए थे. धमाके के बाद धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था. घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. आंखों के सामने दर्दनाक मंजर था. देखें वीडियो-

जानकारी के मुताबिक, आलम चूड़ी बेचने के साथ-साथ अवैध रूप से पटाखों का कारोबार भी करता था. रोज की तरह रविवार सुबह उसके घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी सुबह 11:30 बजे अचानक पटाखों में आग लग गई और एक के बाद एक कई धमाके हुए. धमाके की आवाज दो किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. धमाके से पड़ोस के मकानों के पिलर और दीवारें भी टूट गईं.

