scorecardresearch
 

Feedback

Exclusive: मर्सिडीज, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर... जिन लग्जरी गाड़ियों से घूमता था फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी, एक भी उसकी नहीं निकली

यूपी की राजधानी लखनऊ में 36 साल का एक फर्जी IAS अरेस्ट किया गया है. आरोपी सौरभ त्रिपाठी गौतम बुद्ध नगर का निवासी है. उसके पास से 6 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं. लेकिन कोई भी गाड़ी सौरभ के नाम पर रेजिस्टर्ड नहीं है.

Advertisement
X
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी आईएएस (Photo: ITG)
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी आईएएस (Photo: ITG)

लखनऊ में पकड़े गए फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं. जांच में पता चला है कि सौरभ त्रिपाठी के पास से बरामद 6 लग्जरी गाड़ियों में कोई भी उसकी नहीं थी. सौरभ से बरामद हुई मर्सिडीज, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और तीन इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की डिटेल से इसका खुलासा हुआ है. 

प्राप्त डिटेल के मुताबिक, फर्जी IAS के पास से मिली फॉर्च्यूनर नोएडा सेक्टर-99 में  रहने वाले किसी जयदीप धानुक की है. वहीं, एक इनोवा क्रिस्टा लखनऊ के सुशील चंद्र त्रिवेदी के नाम पर है. दूसरी लखनऊ की आरती यादव के नाम पर है. इसके अलावा एक और इनोवा क्रिस्टा लखनऊ के ही वकील अहमद की है. जबकि, डिफेंडर पटना के दर्पण जैन के नाम दर्ज है. मर्सिडीज कार कौशिक टूर्स एंड ट्रेवल्स के नाम पर रजिस्टर है. 

ये भी पढ़ें- लखनऊ: नीली बत्ती लगी फॉर्च्यूनर रोकी तो भड़क उठा फर्जी IAS, पीछे हट गए सिपाही! फिर यूं खुली पोल

सम्बंधित ख़बरें

योगी सरकार लखनऊ के आसपास के 5 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाने जा रही है (Photo: PTI)
दिल्ली-NCR की तर्ज पर यूपी में बनेगा लखनऊ-SCR, योगी सरकार जानिए किस जिले में क्या करेगी बदलाव 
BJP MLA from Ballia Ketki Singh (file photo)
BJP विधायक केतकी सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी, 3 आरोपी गिरफ्तार 
Karnataka beer additional excise duty increased by 10%. (Image: Reuters)
यूपी में शराब पीने का नया रिकॉर्ड, आबकारी मंत्री ने खुद दी जानकारी 
Fake officer Saurabh Tripathi caught in Lucknow (Photo: ITG)
नीली बत्ती लगी फॉर्च्यूनर रोकी तो भड़क उठा फर्जी IAS, पीछे हट गए सिपाही! फिर यूं खुली पोल  
लखनऊ में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला. (Photo: Representational )
'पत्नी को प्रेमजाल में फंसाया, बेटे का खतना कराया', अंकित ने मंजूर पर लगाया धर्मांतरण का आरोप 

सौरभ त्रिपाठी से बरामद 5 लग्जरी गाड़ियां दूसरों के नाम पर दर्ज हैं. उसके पास से बरामद हुई एक मर्सिडीज कार ट्रेवल एजेंसी की है. पूछताछ में पता चला है कि सौरभ दूसरों के नाम पर दर्ज लग्जरी गाड़ियों पर यूपी विधानसभा/विधान परिषद/सचिवालय का पास और उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार लिखकर चलता था. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: काफिले में डिफेंडर-फॉर्च्यूनर, सब पर लाल-नीली बत्ती और VIP प्रोटोकॉल... लखनऊ के फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी की कहानी

वजीरगंज पुलिस ने जालसाज सौरभ त्रिपाठी से बरामद गाड़ियों की डिटेल आरटीओ से तलब की है. फिलहाल, पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर इन गाड़ियों पर सचिवालय का पास कैसे जारी हुआ. मामला काफी चर्चा में आ गया है. देखें वीडियो- 

मालूम हो कि लखनऊ पुलिस ने पिछले दिनों चेकिंग के दौरान एक 36 साल के फर्जी IAS सौरभ त्रिपाठी को अरेस्ट किया, जो आईएएस अधिकारी बनकर यूपी समेत कई राज्यों में लोगों को ठग रहा था. इतना ही नहीं फर्जी हनक के सहारे उल्टे-सीधे काम करने का प्रेशर बना रहा था. आरोपी मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है. वो अपने IAS अफसर बताकर पुलिसवालों को ही हड़का रहा था. लेकिन सख्ती से पूछताछ में पकड़ा गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement