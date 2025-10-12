scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाला गिरफ्तार... नशेड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचता था दवाएं

लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है. यहां एफडीए टीम ने दीपक मनवाणी नाम के आरोपी गिरफ्तार किया, जिसके घर और गोदाम से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं मिली हैं. आरोपी अमीनाबाद के न्यू मंगलम एजेंसी और अन्य केमिस्टों से बिना बिल के दवाएं खरीदकर नशेड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचता था.

Advertisement
X
एफडीए टीम ने की छापेमारी. (Photo: ITG)
एफडीए टीम ने की छापेमारी. (Photo: ITG)

लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कृष्णानगर इलाके में एफडीए (Food and Drug Administration) की टीम ने छापेमारी कर दीपक मनवाणी नामक एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी को भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।

जांच में सामने आया कि दीपक मनवाणी बिना बिल के इन दवाओं की खरीद-बिक्री कर रहा था। वह अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट से जुड़ा हुआ था और वहां की न्यू मंगलम एजेंसी के मालिक **सूरज मिश्रा** और एक अन्य केमिस्ट **मोंटी सरदार** से दवाएं खरीदता था। इसके बाद यह दवाएं नशेड़ियों को ऊँचे दामों पर बेची जाती थीं।

एफडीए की टीम ने सूरज मिश्रा और मोंटी सरदार के तार भी पकड़े हैं और इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। डीपक मनवाणी के खिलाफ **एनडीपीएस एक्ट** के तहत FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से बिना बिल और नियमों के उल्लंघन करते हुए कोडीन युक्त सिरप का अवैध कारोबार चला रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

फिनिश्ड दवाओं को लेकर अहम फैसला. (Photo: Representational)
फिनिश्ड दवाओं में DEG और EG टेस्ट किया गया अनिवार्य 
कंपनी के मालिक रंगनाथन को कोर्ट में किया गया पेश. (Photo: Screengrab)
कफ सिरप कांड... 'फांसी दो' के लगे नारे, कोर्ट में कंपनी मालिक ने मांगी राहत 
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है.
मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बंगाल में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बैन 
MP का हेल्थ सिस्टम ही बीमार, तो कफ सिरप केस की कैसे होगी जांच? देखें खबरदार  
Priya Saroj and Rinku
Priya Saroj ने अपने मंगेतर Rinku Singh पर लुटाया प्यार! 

lucknow codine cough syrup dealer arrested

यह भी पढ़ें: कफ सिरप कांड... 'फांसी दो' के लगे नारे, कोर्ट में बोला कंपनी का मालिक- बीमार हूं, मुझे राहत दी जाए

Advertisement

छापेमारी के दौरान आरोपी के घर और गोदाम से बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप, अन्य नशीली दवाएं और बिक्री के लिए तैयार स्टॉक बरामद किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर काबू न पाया जाता, तो यह अवैध कारोबार समाज में गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा कर सकता था.

एफडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध कारोबार को रोकना है, बल्कि आम जनता को नकली और अवैध दवाओं से होने वाले खतरे से भी बचाना है। उन्होंने कहा कि सभी फार्मासिस्ट और मेडिकल एजेंसीज़ को नियमों के तहत ही दवाएं बेचने की सख्त चेतावनी दी जाती है.

इस घटना के खुलासे के बाद लखनऊ में नशे और अवैध दवा कारोबार पर पैनी नजर रखने के लिए एफडीए ने लगातार निरीक्षण और छापेमारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी अन्य संदिग्धों और नेटवर्क के सदस्यों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है. लखनऊ की जनता के लिए यह खबर चेतावनी के रूप में भी है कि कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी खतरे में डाल सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement