लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाला गिरफ्तार... नशेड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचता था दवाएं

लखनऊ में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। कृष्णानगर इलाके में एफडीए (Food and Drug Administration) की टीम ने छापेमारी कर दीपक मनवाणी नामक एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी को भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।

जांच में सामने आया कि दीपक मनवाणी बिना बिल के इन दवाओं की खरीद-बिक्री कर रहा था। वह अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट से जुड़ा हुआ था और वहां की न्यू मंगलम एजेंसी के मालिक **सूरज मिश्रा** और एक अन्य केमिस्ट **मोंटी सरदार** से दवाएं खरीदता था। इसके बाद यह दवाएं नशेड़ियों को ऊँचे दामों पर बेची जाती थीं।

एफडीए की टीम ने सूरज मिश्रा और मोंटी सरदार के तार भी पकड़े हैं और इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। डीपक मनवाणी के खिलाफ **एनडीपीएस एक्ट** के तहत FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से बिना बिल और नियमों के उल्लंघन करते हुए कोडीन युक्त सिरप का अवैध कारोबार चला रहा था.

छापेमारी के दौरान आरोपी के घर और गोदाम से बड़ी मात्रा में कोडीन सिरप, अन्य नशीली दवाएं और बिक्री के लिए तैयार स्टॉक बरामद किया गया। अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर काबू न पाया जाता, तो यह अवैध कारोबार समाज में गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे पैदा कर सकता था.

एफडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध कारोबार को रोकना है, बल्कि आम जनता को नकली और अवैध दवाओं से होने वाले खतरे से भी बचाना है। उन्होंने कहा कि सभी फार्मासिस्ट और मेडिकल एजेंसीज़ को नियमों के तहत ही दवाएं बेचने की सख्त चेतावनी दी जाती है.

इस घटना के खुलासे के बाद लखनऊ में नशे और अवैध दवा कारोबार पर पैनी नजर रखने के लिए एफडीए ने लगातार निरीक्षण और छापेमारी की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अभी अन्य संदिग्धों और नेटवर्क के सदस्यों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है. लखनऊ की जनता के लिए यह खबर चेतावनी के रूप में भी है कि कोडीन युक्त कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य और कानूनी खतरे में डाल सकता है.

