scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ के चिनहट में युवक पर फायरिंग... कमर के आर-पार हो गई गोली, अस्पताल में कराया भर्ती

राजधानी लखनऊ में चिनहट थाना क्षेत्र के गांव में रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी गई. घटना के बाद आनन-फानन में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है.

Advertisement
X
घायल युवक अस्पताल में कराया भर्ती. (Photo: ITG)
घायल युवक अस्पताल में कराया भर्ती. (Photo: ITG)

यूपी में लखनऊ के चिनहट इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 37 साल के व्यक्ति को रंजिश के चलते गोली मार दी गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गंभीर हालत में घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घायल खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, पुनीत यादव अपने घर के पास बैठे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के विनय यादव और उसके तीन अज्ञात साथियों ने वहां पहुंचकर हमला कर दिया. आरोपियों ने गोली चला दी, जो पुनीत की कमर में लगी और आर-पार हो गई. गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे.

यह भी पढ़ें: MP: गोली मारने के बाद हथियार लेकर युवती के पास बैठा रहा सनकी, पकड़ने में ग्वालियर पुलिस के छूटे पसीने, छोड़नी पड़ी आंसू गैस

सम्बंधित ख़बरें

nagpur news
नागपुर में किराना व्यापारी को मारी गोली 
bijnor tehsildar suicide case
नायब तहसीलदार ने सरकारी आवास पर खुद को मारी गोली 
Dancer held for driving man to suicide Solapur
संपत्ति के लालच में प्यार का नाटक! तंग आकर डिप्टी सरपंच ने प्रेमिका के घर के बाहर खुद को मारी गोली 
पटना में थाने के करीब गोलीबारी (Photo: Screengrab)
पटना में दोस्ती ने लिया खौफनाक मोड़, युवक ने दोस्त को कोचिंग से बुलाकर मारी गोली 
The Uttar Pradesh Police is helping every Indian stranded in Nepal.
नेपाल में फंसे भारतीयों की मदद में जुटी यूपी पुलिस, बनाया कंट्रोल रूम, देखें 

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही चिनहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इसी के साथ जानकारी मिलने पर पूर्वी लखनऊ के डीसीपी शशांक वर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. डीसीपी ने बताया कि घायल की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात की जड़ पुरानी रंजिश है. आरोपियों और पीड़ित पक्ष के बीच पहले भी विवाद हो चुका है. उसी विवाद के चलते यह घटना हुई. पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय यादव और अन्य तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement