लखनऊ के चिनहट में युवक पर फायरिंग... कमर के आर-पार हो गई गोली, अस्पताल में कराया भर्ती

यूपी में लखनऊ के चिनहट इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 37 साल के व्यक्ति को रंजिश के चलते गोली मार दी गई. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. गंभीर हालत में घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घायल खतरे से बाहर है और उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, पुनीत यादव अपने घर के पास बैठे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के विनय यादव और उसके तीन अज्ञात साथियों ने वहां पहुंचकर हमला कर दिया. आरोपियों ने गोली चला दी, जो पुनीत की कमर में लगी और आर-पार हो गई. गोली लगने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग डर के कारण इधर-उधर भागने लगे.

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी मिलते ही चिनहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. इसी के साथ जानकारी मिलने पर पूर्वी लखनऊ के डीसीपी शशांक वर्मा ने घटनास्थल का दौरा किया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए. डीसीपी ने बताया कि घायल की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि वारदात की जड़ पुरानी रंजिश है. आरोपियों और पीड़ित पक्ष के बीच पहले भी विवाद हो चुका है. उसी विवाद के चलते यह घटना हुई. पुलिस ने मुख्य आरोपी विनय यादव और अन्य तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

