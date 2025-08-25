scorecardresearch
 

Feedback

लखनऊ: मां की डांट से नाराज होकर साइकिल से वृंदावन पहुंचा बच्चा, प्रेमानंद महाराज से मिलना चाहता था

लखनऊ में मां की डांट से नाराज सातवीं कक्षा का छात्र घर छोड़कर साइकिल से वृंदावन पहुंच गया. पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी जांच से उसे तीन दिन बाद सुरक्षित बरामद किया. बच्चा प्रेमानंद महाराज से मिलने की ख्वाहिश रखता था.

Advertisement
X
मां की डांट से नाराज होकर साइकिल से वृंदावन पहुंचा (Photo: Screengrab)
मां की डांट से नाराज होकर साइकिल से वृंदावन पहुंचा (Photo: Screengrab)

राजधानी लखनऊ से एक अनोखा मामला सामने आया है. पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके में मां की डांट से नाराज होकर सातवीं कक्षा का छात्र घर से साइकिल लेकर निकल पड़ा और मथुरा के वृंदावन जा पहुंचा. यह मामला 20 अगस्त का है.

जानकारी के मुताबिक छात्र ने मां से किताब खरीदने के लिए 100 रुपये मांगे थे. मां ने पढ़ाई न करने की बात कहकर पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि पापा आएंगे तब मिलेंगे. नाराज छात्र ने घर से करीब सवा चार बजे रेंजर साइकिल उठाई और निकल गया.

जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. कोई सुराग न मिलने पर रात आठ बजे पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई. डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी खंगाले. फुटेज में छात्र साइकिल से जाता दिखा. जांच में यह भी पता चला कि उसने मां के फोन पर मथुरा की दूरी गूगल पर सर्च की थी.

सम्बंधित ख़बरें

दिल्ली पुलिस ने मेरठ से ढूंढ निकाला चोरी किया गया बच्चा (फोटो- aajtak)
मां ने बच्चे को बेचने से किया इनकार तो कर लिया किडनैप, गिरफ्तार 
पिज्जा खिलाकर 7 माह का बच्चा चोरी, दो बार मासूम बेचा गया, 24 घंटे में बच्चा बरामद  
मानव तस्करी गैंग के आठ सदस्य गिरफ्तार (फोटो आजतक)
मानव तस्करी गैंग के 8 बदमाश गिरफ्तार, 3 और डेढ़ महीने का बच्चा बरामद 
बच्चे के अपहरण का खुलासा
भतीजे को अगवा करने वाला चाचा गिरफ्तार, बच्चा बरामद 
फरीदाबाद: हत्या का मामला सुलझा, अगवा बच्चा बरामद 

मां की डांट से नाराज होकर निकला बच्चा घर से निकला

फुटेज में छात्र आगरा एक्सप्रेसवे के काकोरी स्थित रेवरी टोल प्लाजा पर भी दिखा. इसके बाद बांगरमऊ कट से उसने एक ट्रक पकड़ लिया और आगरा उतरकर यमुना एक्सप्रेसवे से साइकिल से वृंदावन पहुंच गया.

Advertisement

तीन दिन बाद बच्चा वृंदावन से बरामद

छात्र ने पुलिस को बताया कि वह प्रेमानंद महाराज का भक्त है और उनसे मिलने की ख्वाहिश में घर से निकला था. शनिवार को पुलिस ने उसे वृंदावन के एक आश्रम से सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंप दिया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement