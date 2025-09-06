scorecardresearch
 

एक लड़की, चार लड़के और पार्किंग में कार... लखनऊ की यूनिवर्सिटी का ये वीडियो क्यों हो रहा वायरल, जानें पूरी कहानी

लखनऊ की नामी यूनिवर्सिटी में पार्किंग के अंदर कार में एक हैरान कर देने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक लड़की अपने क्लासमेट को कार में महज डेढ़ मिनट में 26 थप्पड़ जड़ती नजर आ रही है. कार में मौजूद उसके साथी छात्र भी पिटाई के दौरान धमकाते और वीडियो रिकॉर्ड करते दिखते हैं. आइये जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी...

कार में बंधक बनाकर छात्र के साथ की मारपीट. (Photo: Screengrab)
एक लड़की, चार लड़के और पार्किंग में खड़ी कार… लखनऊ की यूनिवर्सिटी से सामने आया यह वीडियो सुर्खियों में है. डेढ़ मिनट में क्लासमेट को 26 थप्पड़, धमकियां और पूरी घटना का बनाया गया वीडियो… अब यही क्लिप सोशल मीडिया पर तैर रही है. कार में जिस युवक को पीटा गया, वह लॉ स्टूडेंट है. उसने घटना के बाद कॉलेज जाना छोड़ दिया है. आरोपियों के खिलाफ पुलिस के पास जाकर केस दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक कार के अंदर लॉ स्टूडेंट को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा जा रहा है. डेढ़ मिनट के इस वीडियो में लड़की अपने साथियों के साथ युवक को लगातार 26 थप्पड़ मारती है, उसके साथ मौजूद लड़के गालियां देते हुए धमकाते हैं, पीटते हैं. छात्र चुपचाप पिटता रहता है. कार में लड़की और उसके साथियों की यह दबंगई की घटना लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी कैंपस की पार्किंग की है.

यहां देखें Video

पीड़ित छात्र के पिता ने थाना चिनहट में इस मामले की शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनका बेटा एमिटी यूनिवर्सिटी में लॉ का छात्र है. 26 अगस्त को वह यूनिवर्सिटी गया था. वहीं, उसके दोस्त ने उसे बुलाकर कार में बैठाया, जहां पहले से ही चार लोग मौजूद थे. इन चार में आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला का नाम शामिल है.

पीड़ित के पिता ने बताया कि कार में बेटे से करीब 45 मिनट तक बातचीत के बहाने उसे रोके रखा गया और इसके बाद धमकियां देते हुए गालियां दीं. तभी छात्रा जाह्नवी ने उस पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि किस तरह वह छात्र को बार-बार थप्पड़ जड़ती है, बाकी लड़के गालियां देकर मजाक उड़ाते हैं, पीटते हैं.

26 थप्पड़, 90 सेकंड और वायरल वीडियो

वीडियो में लड़की छात्र को सिर्फ डेढ़ मिनट यानी 90 सेकंड में 26 बार थप्पड़ मारती दिखती है. बाकी लड़के बीच-बीच में कहते हैं- चेहरे के सामने से हाथ हटा ले, नहीं तो और मार खाएगा. आरोप है कि मिलाय बनर्जी ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पूरे शहर में सनसनी फैल गई.

FIR में क्या लिखा गया?

चिनहट थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, इस पूरी घटना के दौरान छात्र को धमकाया गया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा. पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि पहले भी बेटे पर दबाव बनाया गया था. इतना ही नहीं, कार में मौजूद छात्रों ने पीड़ित से मारपीट करने के बाद उससे फोन भी छीन लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

पीड़ित छात्र के पिता ने कहा कि बेटे की पिटाई इतनी बेरहमी से की गई कि उसने अब कॉलेज जाना ही छोड़ दिया है. परिवार का आरोप है कि आरोपी छात्र और छात्रा लगातार मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत: पति नहीं लाया समोसे तो पत्नी ने जमकर पीटा, घरवालों को बुलाकर पंचायत में ससुरालियों को भी बेल्ट से पिटवाया

चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके.

लखनऊ की प्रतिष्ठित एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान के कैंपस में इस तरह की घटना चौंकाने वाली है. खासकर जब यह वीडियो खुद आरोपी छात्रों ने बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया. वायरल वीडियो को लेकर कई यूजर्स ने आरोपियों की हरकत को शर्मनाक बताया. वहीं कुछ ने इसे छात्रों के बीच आपसी विवाद बताया और कहा कि कॉलेज प्रशासन को तुरंत दखल देना चाहिए. क्लासमेट को कार में बंधक बनाकर पीटना शर्मनाक है. अब देखना है कि पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं.

