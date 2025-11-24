scorecardresearch
 

लखनऊ: सहारा सिटी में सीलिंग के बाद एक्शन तेज! सुब्रत रॉय की पत्नी ने निकाला गृहस्थी का सामान

लखनऊ के सहारा सिटी में सीलिंग के बाद प्रशासनिक कार्रवाई तेज हुई. सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय ने 22 नवंबर को नगर निगम की अनुमति लेकर 6 गाड़ियों में गृहस्थी का सामान, किताबें और दवाइयां परिसर से बाहर निकलवाईं. 6 अक्टूबर को सील हुए परिसर से सामान निकालने की यह कार्रवाई नगर निगम टीम ने वीडियोग्राफी कराई और उसकी ऑन स्पॉट सूची तैयार की.

लखनऊ स्थित सहारा सिटी (Photo- ITG)
लखनऊ के सहारा सिटी में सीलिंग के बाद अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है. सहारा श्री सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय ने नगर निगम की अनुमति लेकर 22 नवंबर को अपने गृहस्थी का सामान परिसर से बाहर निकलवा लिया. कार्रवाई के दौरान नगर निगम टीम ने पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी कराई और बाहर ले जाए गए सामान की ऑन स्पॉट सूची तैयार की. अधिकारियों के अनुसार, इससे पहले भी यहां से कई बार सामान निकाला जा चुका है. इस बार वह 6 गाड़ियों में सामान भरकर बाहर ले गईं.

नगर निगम प्रशासन के मुताबिक, सहारा सिटी को 6 अक्टूबर को सील कर दिया गया था, जिसके बाद यहां कोई नहीं रह रहा है. स्वप्ना रॉय की मौजूदगी में घरेलू सामान, किताबें और दवाइयां बाहर निकाली गईं. निगम अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड में इस कार्रवाई की एंट्री कर दी गई है और पूरे ऑपरेशन को दस्तावेजों में सुरक्षित रखा जाएगा.

इधर, सहारा सिटी में रहने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. स्वप्ना रॉय के अलावा सुशांतो रॉय, मौसमी रॉय, जयव्रत रॉय, सम्राट नियोगी, तृषा नियोगी, सुदीप नियोगी, आनंद बालिया, तारा पंथी, मनीषा भट्टाचार्य, कैहर सिंह समेत 19 नाम अभी वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. BLO राजेश के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया जारी है, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिलने के कारण सभी फॉर्म दीवार पर चस्पा कर दिए गए हैं.

चूंकि, सहारा सिटी सील हो चुकी है और यहां अब कोई नहीं रहता, ऐसे में तय माना जा रहा है कि इस पते से सभी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हट जाएंगे. ब्लॉक लेवल अधिकारी दो बार एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पहुंच चुके हैं, लेकिन सीलिंग और सुरक्षा के कारण उन्हें गार्डों ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया. अब प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय में दावा नहीं किया गया तो नाम स्वतः हट जाएंगे.

