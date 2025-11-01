scorecardresearch
 

Feedback

सवारी बनकर करती थीं लूटपाट, लखनऊ से लूट गैंग की 6 महिलाएं गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लूटपाट गैंग की महिलाओं को पकड़ा गया है. बताया जाता है कि ये महिलाएं लखनऊ के गोमती नगर में सवारी बनकर ई-रिक्शा में सवार महिलाओं से लूटपाट करती थीं.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में सवारियों से लूटपाट करने वाली महिलाएं. (Photo: Ashish Srivastava/ITG)
पुलिस गिरफ्त में सवारियों से लूटपाट करने वाली महिलाएं. (Photo: Ashish Srivastava/ITG)

लखनऊ पुलिस ने एक लुटेरी गैंग का पर्दाफाश किया है. मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया है. बताया जाता है कि ये महिलाएं सवार बनकर ई-रिक्शे में लूटपाट करती थीं. गिरफ्तार गैंग की महिलाओं के पास से तीन सोने की चेन, एक माला और 13 हजार रुपये नकद बरामद हुआ है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार गैंग के महिला सदस्यों से पूछताछ कर रही है. 

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार महिलाएं ई-रिक्शा में सवार होकर महिला सवारियों को बहला-फुसलाकर उनके जेवर लूट लेती थीं. पुलिस ने इन महिलाओं के पास से तीन सोने की चेन, एक माला और 13 हजार नकद बरामद किए हैं.

यह भी पढ़ें: दोस्त से उधार लेकर लौट रहा था युवक, नकाबपोश बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटे 3 लाख 24 हजार रुपये

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraud
3 घंटे में 49 करोड़ रुपये की लूट, दुबई से चल रहा था ऐप हैकिंग ऑपरेशन, दो गिरफ्तार  
बेखौफ अपराधियों ने हमला बोल पुलिसकर्मियों को किया घायल.(Photo:Screengrab)
कोटा: पुलिस कांस्टेबलों पर हमला, बाइक भी लूट ले गए बेखौफ अपराधी 
CSP पूजा पांडेय की लोकेशन भी वारदात स्थल पर थी.(Photo:ITG)
सिवनी हवाला लूट: CSP पूजा पांडेय से पूरी रात बात करने वाले 'सर' का खुलेगा रहस्य! 
जिलाधिकारी के पास शिकायत करने पहुंचे पीड़ित. (Photo: ITG)
कानपुर में ‘नाककटवा’ की दहशत… कई लोगों की कट चुकी है नाक, पीड़ितों ने बताई पूरी कहानी 
bahraich tiger
बहराइच: खेत के पास अचानक निकल आया बाघ 

पूर्वी यूपी के जिलों से आकर करती थीं चोरी

पकड़ी गई सभी महिलाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों से आकर राजधानी में लूट की वारदातें करती थीं. महिला उपनिरीक्षक गुरु प्रीत कौर को इस गिरोह की गतिविधियों की सूचना पहले से मिली थी. जिसके बाद चौकी प्रभारी हुसड़िया व महिला पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर गैंग को पकड़ लिया.

पुलिस की घेरेबंदी में छह महिलाएं दबोची गईं, जो लूट की नई वारदात की योजना बना रही थीं. गिरफ्तार महिलाओं की पहचान ज्योति (जनपद चंदौली), माला (जनपद चंदौली), अर्चना (जनपद चंदौली), लक्ष्मी (जनपद मऊ), नीतू (जनपद चंदौली) और वंदना (जनपद गाजीपुर) के रूप में हुई है.

Advertisement

पूछताछ में महिलाओं ने गोमतीनगर, चिनहट और विभूतिखंड क्षेत्रों में कई लूट की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की हैं. फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है. ताकि गैंग से जुड़ी अन्य महिलाओं के बारे में भी पता लगाया जा सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement